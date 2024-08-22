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網紅柯基「嘎逼」畢業當小天使 爸淚籲「珍惜身邊的他們」惹哭眾粉

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅科基嘎逼去當小天使，爸爸發文惹哭眾粉絲。圖擷自臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」
網紅科基嘎逼去當小天使，爸爸發文惹哭眾粉絲。圖擷自臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」

臉書知名粉專「柯基犬のCoffee Time」在今（22）日上午公布悲傷的消息，擁有38萬追蹤者的可愛柯基犬「嘎逼」在睡夢中去當小天使，嘎逼爸爸說「嘎逼走時跟平常睡得一樣甜」，不捨的消息一出吸引不少粉絲紛紛留言表達思念。

嘎逼是一隻可愛的柯基犬，活潑逗趣的身影常常登上粉專。爸爸也常常拿嘎逼的影片製作成生動的AI影片，讓粉專內容變得更豐富，多年累積許多粉絲相伴長大。

今日，嘎逼爸爸發文寫道，知道很多粉絲喜歡嘎逼的正能量，也常聽到網友分享看到嘎逼照片或影片整天不愉快的心情就好了。隨著嘎逼年紀越來越大，在他十歲過後的這1-2年已不再讓他出席公開活動，因為知道這天早晚會來到，嘎逼將以另一個方式活在大家心中。嘎逼爸並表示很謝謝從小看著與陪著嘎逼長大的老粉絲，十年多的時光裡，有些粉絲都結婚還生了1-2個小孩，也有很多國小的粉絲看著嘎逼長大念高中、大學去了，爸爸表示相信嘎逼很驕傲，因為用自己不長不短的生命逗很多人開心。

嘎逼爸爸接著補充，是狗狗教會了他更多生命的意義，嘆道「雖然我不知道有沒有輪迴」、「但我知道狗是這世上唯一比你更愛你自己的『東西』」、「也請正在養狗的你們，珍惜身邊的他們」，文末寫下「畢竟，他們跟人唯一的不同處就是，狗不能沒有你」，令人不捨的消息與字句惹哭眾人。

不少粉絲在底下含淚留言，「Coffee我會想你的」、「希望他們在另個世界繼續奔跑吧」、「謝謝嘎逼與嘎逼爸帶來許多珍貴快樂的回憶也療癒所有人」、「coffee真的陪伴了我們好久，牠只要負責可愛就好，無論在何處，我們心裡都有牠最帥氣的模樣」、「從小看到大的嘎逼，當天使去找呵呵可樂開心的玩吧」、「謝謝Coffee這幾年帶給我們的歡樂療癒陪伴」。

寵物 柯基 網紅

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