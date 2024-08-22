寵物咖啡廳遇羅威納衝出！飼主驚險救愛犬 網見影像嚇：反應不過來
帶狗狗去咖啡廳散心卻被攻擊得滿身是傷？一名網友在Dcard曝光了一段影片，她的朋友帶著愛犬到寵物咖啡廳玩，水池旁的羅威納卻突然暴走朝朋友的狗狗衝去，好在朋友反應敏捷馬上將小狗抱起才沒發生慘案。不過事發突然，朋友在救援過程中跌倒，除了身體多處瘀傷，還有與羅威納接觸時造成的咬傷。
原PO表示，事件發生在八月初，朋友至今都提心吊膽，而事發的咖啡廳處理態度消極，索取影像紀錄也是一拖再拖，最後給出的影片還是翻拍，甚至被告知「影片過期」。而原PO補充，羅威納的飼主雖然很有責任感的全程陪伴，也有與朋友交換聯絡方式以示負責，卻也不能抹滅拉不住羅威納的事實，她在文末呼籲「拜託具有攻擊性的狗狗請做好防護措施」、「保護自己也保護他人」。
事件曝光不少網友在底下打抱不平，「大狗出門麻煩戴嘴套」、「建議泳池不收猛犬品種，除非有訓練證明」、「曾經也被狗咬過，只能說那個瞬間真的是很嚇人也完全反應不過來」、「一定要提告」。而後羅威納飼主也發文致歉，不過網友並不買單，「會咬人的狗外出拜託請戴口罩，帶到寵物餐廳或水池牽繩也應該綁著」、「沒本事管好就別養什麼大狗，不然在外面就戴好嘴套」、「出人命你是賠不起的」。
據相關網站指出，因羅威納是烈性犬，又有強大的咬合力，在台灣被列為危險犬種，飼養需要取得政府的許可證。另外根據《動物保護法》第二十條第二項規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。如違反，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。
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