有小偷？屋頂上驚傳腳步聲 屋主衝出去查看竟見四隻羊散步

英國一名女屋主某天在家中聽見天花板傳出腳步聲，本來以為是小偷溜進了家中，讓屋主跟男友很緊張，想不到跑出去查看，竟然是「滿屋頂的羊」，讓她和男友笑到不行，好奇這些不速之客是怎麼上去的。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲的克莉絲汀（Kristen Jackson）跟男友丹尼爾（Daniel Payne）一起住在惠特沃斯（Whitworth）。他們的住家是在山坡地的獨棟房屋。8月15日早上8點左右，兩人還在床上，卻聽見屋頂傳來陣陣巨響。兩人一開始以為是小偷潛入他們的家，所以克莉絲汀立刻衝出屋外，打算逮人，結果卻發現四隻農場的羊在屋頂上悠閒地散步。

克莉絲汀說，因為房子位在山坡上，所以屋子有一部分嵌入山丘中，常會看到羊或牛在路上走，但這次是第一次有羊跑進家中，甚至還爬上了屋頂。

她跑進屋裡要丹尼爾趕快出來看，這幾頭羊就這樣在屋頂上來回踱步，還一臉稀鬆平常地看著兩人。克莉絲汀拿出手機記錄下這一幕，丹尼爾看到這荒謬的一幕也忍不住笑了出來。

不過不久後羊群就離開了，克莉絲汀說，為了防止類似的事情再次發生，她打算修整房子的圍欄，好確保以後不會有其他動物再「誤闖」她家。