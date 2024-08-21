台南破獲非法犬隻繁殖販賣 查獲17隻小型名犬

台南市動物防疫保護處今天宣布破獲六甲區某民宅非法犬隻繁殖及販賣，查獲17隻小型名犬。此案緣於民眾聽到不少狗兒叫聲，懷疑有人虐狗，通報後調查近10個月才掌握事證查緝。

台南市動保處今天告訴中央社記者，民眾去年11月聽到六甲區某民宅傳出眾多狗兒叫聲，懷疑有人虐犬，通報動保團體及動保處，先由動保團體出面接洽蒐證，確認這戶人家非法犬隻繁殖及販賣後，動保處、警方昨天到場查緝，當場查獲17隻小型名犬。

被關在鐵籠中的17隻小型名犬，健康狀況良好，以瑪爾濟斯、博美為主，多是「種公」、「種母」，當場沒入安置於台南市動物之家，待完成結紮等處理程序後，再開放認養。

動保處表示，動物保護法規定，如未經許可，擅自經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者，處新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰。全案將依動保法裁罰。