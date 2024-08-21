【動物冷知識】海洋生物不能吃太鹹？海龜「邊哭邊游」竟是為了排出1物質

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？即使生活在大海裡的動物，也不能吃太鹹啊！他們身體有內建海水淡化過濾器，讓他們可以一邊游泳、吃飯之餘，也可以過濾海水中的鹽份！

今天我們就一起來看看海洋動物的排鹽冷知識吧！





海鬣蜥：

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海鬣蜥是一種海洋爬行動物，外表形似日本大怪獸哥吉拉，但不要被他看似兇惡的外表騙了喔，他是草食動物。

海鬣蜥是游泳高手，他會潛入海中，在海中尋找藻類來吃，藻類也是他這一生主要的食物來源了！ 游泳時與進食時，難免會吃進海中的鹽分，在他們的頭部有個過濾鹽分的腺體，叫做鹽腺。

當鹽腺累積太多的鹽時，海鬣蜥就會大力打個噴嚏，把鹽分排出體外，堪比海水淡化過濾器！





海龜流淚：

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母海龜一生中唯一會上岸的時間，就是為了產卵。當他們產卵時，我們會發現他一邊默默的掉淚哭泣，是生產時太痛了，還是不捨小海龜們呢？

其實他們也是在排鹽，與海鬣蜥相同，他們的頭部也有過濾海鹽的鹽腺，當鹽份累積過多時，就會透過連眼淚把鹽份排除哦！

在海洋中游泳時，他們也是一邊哭哭一邊排鹽哦！





企鵝鼻涕：

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是南極太冷了，所以企鵝才一直流鼻涕嗎？

其實這也是他們在排鹽哦！ 企鵝在海中游泳、捕魚時，也會喝進大量海水。他們也是透過頭部的鹽腺將海水淡化過濾，體內累積的鹽份最後會從鼻腔經鳥啄頂端滴落。

他們常常搖搖頭，就是為了將鼻涕快速甩開。畢竟鼻孔掛兩條鼻涕已經很不舒服了，他們的還特別鹹啊！



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