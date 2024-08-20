中途之家認養動物好麻煩？ 網嘆：還不如去路邊綁一隻

少子化時代，許多家庭都不願意生小孩，而是改用扶養「毛小孩」來替代。常會聽到有人說「以領養代替購買」，來杜絕商家們無良配種的行為，但就有網友認為中途之家的領養手續實在是太麻煩，「不如直接去路邊綁架還比較快」。

一名網友在FB社團「匿名公社」中發文，表示有時候到收容所認養動物，或是到路邊綁架流浪動物，都比在臉書社團私訊以及親臨動物中途之家，來得更方便、更安全。

貼文發布後引起部分網友共鳴，有人認為到收容所認養最簡單，「其實我是偏向去收容所，路邊雖然可愛的很多，但就是怕帶有疾病」、「動保所很多可愛的貓貓狗狗，歡迎大家前往認養，真的太可愛了！一定不會讓你失望的～」、「之前在Line群，想收養還遇過要我提供財力證明，心想這什麼鬼？難不成還要給你房屋所有權狀跟地契勒，最後在路邊撿一隻還比較實在」。

也有網友表示，中途之家之所以設立這麼多門檻，只是希望小動物們都能找到好的主人帶回家，「中途會那麼謹慎是因為太多變態，而且他們從救援到送養不知道要花多少金錢和時間體力才能把一隻漂亮健康貓送出去」、「我這隻三花也是跟愛媽認養的，當初從雲林開車到桃園就只為了讓愛媽感受到我是真心想給這隻主子一個家」。

「高雄市動物保護處」寫道，若想認養動物須年滿18歲，持有身分證件、無違反動保法規記錄，並且親自到現場與動物互動，填寫資料、植入晶片並施打狂犬病疫苗後，才能將小動物帶回家。