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動物為食物襲擊人類 氣候變遷恐加劇

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
動物因氣候變遷，與人類發生衝突的機率增加，專家呼籲與其消滅動物，不如學會共處。圖為美洲獅（Wikimedia Commons）
動物因氣候變遷，與人類發生衝突的機率增加，專家呼籲與其消滅動物，不如學會共處。圖為美洲獅（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】近年來動物襲擊人類的頻率逐漸增加，外媒採訪專家分析指出，動物是因為領地被侵犯、吃人類食物而開始攻擊人類，真正想吃人類的並不多，但隨著氣候變遷，動物原有棲地被破壞，或是變得不適合居住，加上人類持續開發，就容易導致人獸衝突增加。學者指出，加強常見動物相關知識、不要隨意暴露食物才是正解。

侵犯領地才攻擊

根據《英國廣播公司》與《CNN》報導，美國與歐洲等地區近來民眾在住家受到美洲獅、熊等肉食動物攻擊的頻率逐漸增加，原因是因為很多動物的原本棲地被人類開發，或是氣候變得不適合居住，加上人類活動地區常有很多食物，因此吸引小到浣熊、猴子，大到美洲獅與熊等動物前來覓食。

不過西班牙國家研究委員會研究員佩特拉尼2023年的研究指出，全球在1950年到2019年共發生5089起大型肉食動物攻擊人類的案例，其中僅有32%造成人類重大傷亡，裡面又有有3分之2則是由大型貓科動物（獅子、豹等）引起。

另外，66%的郊狼攻擊人類都是因為先跟寵物犬發生衝突，專家提醒狗一定要上鍊，還有，不要把幼童獨自留在戶外玩耍。

遇肉食動物別緊張

研究分析，肉食動物與人發生衝突多數是因為自然領地遭侵犯，例如碰到懷孕或是帶小孩的母獸，以及肉食動物到人類居住處找食物，最後僅有17%是真的想吃掉人類。柏克萊大學博士後研究溫克森提醒，碰到野生動物千萬別餵食，否則反而會造成動物倚賴人類，人類也容易受到攻擊。

佩特拉尼表示，雖然被動物攻擊的新聞容易遭到放大，但實際上很少動物會主動攻擊人，只要能保持距離、減少食物暴露，或是增設電圍籬、防熊垃圾桶即可，若不幸遇到也別緊張，把動作放慢、儘量放大自己，製造噪音，通常動物都會被嚇走。

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