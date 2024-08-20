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高市援中港濕地陸蟹繁殖季 籲民眾配合巡守交管

中央社／ 高雄20日電

高雄市的援中港濕地是地方級重要濕地，在每年6至8月時都有上千隻「兇狠圓軸蟹」，需要展開穿越馬路、下海釋幼的驚險旅程。高市府工務局呼籲市民配合巡守及交管，讓陸蟹安全遷徙繁殖。

高雄市援中港濕地西區的水域與典寶溪相連，為一片半鹹水的河口紅樹林生態系，為各種陸蟹和招潮蟹提供合適的生活環境，其中以「兇狠圓軸蟹」為大宗，在夏季夜晚，陸蟹會展開下海釋幼的驚險旅程。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，每年6至8月時都有上千隻「兇狠圓軸蟹」，要穿越危機重重的馬路，只為回到海邊釋幼，展開生命之旅。呼籲市民到訪時需配合當地巡守及交通管制，為陸蟹提供安全的遷徙繁殖環境。

社團法人台灣濕地保護聯盟表示，陸蟹媽媽抱卵抵達海邊前，有可能遭遇路殺、人為捕抓，釋幼之路危險重重。因此每年夏季會舉辦多場陸蟹夜間觀察活動，增進民眾對陸蟹生態的認識，也共同守護陸蟹媽媽，讓小陸蟹有平安長大的機會。

公園處表示，援中港濕地西區北側堤防道路為陸蟹釋幼的主要路線，為保護陸蟹族群，除了生態熱點定期調查，也會在釋幼期間與執行團隊濕盟宣導保育理念並加強巡守、勸導及交通管制等，以掌握生態及人為影響概況，及守護陸蟹安全。

援中港濕地公園位於楠梓區、典寶溪出海口南岸，分成東西2區。東區為核心保護區，不開放參觀與預約導覽，目前主要復育水雉的重要保護區。西區分為「自由參觀區」、「環境教育區」，平日部分時間接受團體預約參觀。

援中港 濕地公園

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