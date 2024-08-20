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獵人為女兒轉行 護蟹20年
交通部與專家學者及ＮＧＯ合作，並配合志工在熱點區域以人力撈蟹進行調查記錄後，直接帶到海邊釋幼，過去惡名昭彰的獵人古清芳，女兒因他遭同儕議論，他放下獵槍加入護蟹志工，迄今從事生態保育逾廿年。
古清芳從小跟鄰居學打獵，捉各式野生動物販售，身手矯捷，每次都滿載而歸，陸蟹也是他捕獵對象之一。
古清芳說，過去他被當地民眾及警察視為惡名昭彰的獵人，會下定決心不當獵人、投入保育，是因他的獵人身分，讓女兒被學校同儕議論，他不捨女兒受委屈，看到墾管處的生態志工召募課程，決心加入保育行列。
他笑稱，從事生態志工第一年「根本是臥底」，他會通知過去一起打獵的獵人哪裡要避開警方巡邏，但後來認識陸蟹專家學者，自己也花時間鑽研並協助研究，後來發現陸蟹新品種，學者以他的姓氏命名，稱為「古氏擬相手蟹」。
古清芳說，保育很辛苦且薪資不比獵人優渥，曾考慮是否回鍋老本行，每次犯「獵癮」就會找生態專家聊天喝咖啡，避免再想打獵；一年有三百天穿梭濕地和海岸，觀察陸蟹和各種生物的他，已走出了自己的價值與驕傲。
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