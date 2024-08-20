陸蟹廊道升級 路殺少8成

墾丁台廿六線香蕉灣路段，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，曾記錄陸蟹種類高達六十二種，為全台百分之九十五陸蟹種類集中熱區，過去頻傳陸蟹往海邊釋放幼體遭路殺事件，為此交通部公路局二○一七年起設置陸蟹廊道，今年更為強化陸蟹微棲地功能，打造「陸蟹廊道三點○」，讓路殺減少百分之八十一，避免陸蟹穿越馬路被碾成「蟹餅」。

交通部日前率隊南下視察墾丁陸蟹廊道，劉烘昌博士指出，一隻陸蟹抱卵可達卅萬至五十萬顆，不同種類生殖季約在五至十一月區間，陸蟹會穿越穿過台廿六線馬路到海邊釋幼，不少陸蟹被碾成「蟹餅」。

公路局二○一七年將排水涵洞改造成具輔助攀爬設施的「陸蟹廊道一點○」。去年在道路下方設置世界上第一個架高式共卅六道連續性「陸蟹廊道二點○」。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳說，二點○廊道為混凝土構造物、過於人工，發現陸蟹通過時，易掉落水溝而爬不起來，與專家及ＮＧＯ開會後，以咕咾石與漂流木等自然素材鋪於廊道內，增加環境複雜度，並引進湧泉水，模仿整體海岸林環境，強化廊道微棲地功能，打造「陸蟹廊道三點○」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」目標。