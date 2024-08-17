國際流浪動物日 高雄「吹狗螺度假村」推出貓狗職人體驗

今天是2024「國際流浪動物日」，高雄市動物保護處將燕巢動物關愛園區，改造成全台獨一無二，由狗貓職人經營的「吹狗螺度假村」，同時推出「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗系列課程，200位大小朋友進入度假村親近、了解狗貓，翻轉對動物收容所刻板印象，成為幫助浪浪的一分子。

高市動保處說，「國際流浪動物日」訂於每年8月的第三個周六，是由國際動物權利協會從1992年發起，要喚起全球對無家可歸動物問題的關注，促進各國以絕育、領養等方式，提高大眾對於流浪動物的重視。

動保處今天將燕巢動物關愛園區打造成為「吹狗螺度假村」，並推出「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗課程，內容包括幼犬社會化、洗澡的「毛起來玩稅組」，教導如何辨識動物傷口是否受虐造成的「動物法醫課」，還有特別企劃的「怕狗矯正班」，200個名額一開放報名就秒殺，有不少外縣市暑假回到高雄的小朋友參加。

來自彰化縣信義國小4年級的郭姓學生去年看到度假村有開辦「動物法醫課」時就很想參加，可惜課程太搶手沒能參與，今年特別交代爸媽一定要留意動保處課程開放資訊，讓家長壓力破表，手刀報名搶到名額。郭姓學生說，自己從小就喜愛動物，今年無論如何都要參與課程，學習如何以柯南精神變身動物小法醫，長大想替動物伸張正義。

左營區勝利國小的陳姓兄弟檔則優先選擇「怕狗矯正班」，因為小時候在鄉下被狗追，超級怕狗，但其實他們都是非常愛護這些小動物的，所以第一首選就決定參加這堂職人課，希望有天可以克服恐懼，慢慢理解狗，長大有機會來收容所領養狗狗給它一個家。

高市農業局長張清榮說，動保處透過課程簡易解析案件與實際體驗執行流程，激發孩子學習理解動機，同時也依據不同年齡層設計教案內容，讓動物收容所變成一座有趣的學習場域。