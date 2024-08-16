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關懷據點迎空中霸主 貢寮長者與老鷹近距離接觸

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
中華民國訓鷹協會帶著兩隻訓練有素的老鷹，來到貢寮區雙玉社區照顧關懷據點，第一次近距離接觸，阿公阿嬤紛紛留下難忘的回憶。 圖／觀天下有線電視提供
中華民國訓鷹協會帶著兩隻訓練有素的老鷹，來到貢寮區雙玉社區照顧關懷據點，第一次近距離接觸，阿公阿嬤紛紛留下難忘的回憶。 圖／觀天下有線電視提供

中華民國訓鷹協會今(16)日帶著兩隻訓練有素的老鷹，來到貢寮區雙玉社區照顧關懷據點，為大家講解保護動物的重要性，並介紹老鷹在生態系統中的貢獻。不少人看過老鷹，卻是第一次近距離接觸，阿公阿嬤都覺得好有趣，紛紛留下難忘的回憶。

中華民國訓鷹協會的成員藉此機會向在場的長輩們展示了老鷹的驚人能力，讓他們親身感受到與這些空中霸主的互動。藉由課程期盼提高大眾對野生動物保育的意識，特別是老鷹作為生態平衡維護者的重要性。

雙玉社區發展協會理事長楊耀南和里長吳永彬不約而同表示，活動現場近距離觀賞這些威武而優雅的老鷹，長輩們如同孩子般充滿了好奇心和笑容，對老鷹的每一個動作都充滿了驚嘆。這份難得的經歷，讓大家感受到自然的奇妙與美麗，也為社區增添了不少歡樂和色彩。

貢寮區區長柯建輝說，雙玉社區照顧關懷據點一直致力於提供各式豐富的延緩失能課程，希望透過這些活動，讓長輩的生活更加多彩多姿。歡迎鄰近的長輩們繼續關注社區照關懷據點，踴躍參與接下來的活動，一起享受更多有趣和有益的時光。

貢寮 長輩

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