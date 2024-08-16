狗狗會拋接及握手…她欲教更多「技能」 網認同：社會化訓練是必要的

養寵物時為了毛小孩的安全，當代許多飼主會主動培養寵物應具備的技能。一名網友發文詢問，她養的狗狗學了很多技能，但上廁所時還是不愛尿在尿盆裡，她之後還想教狗狗如何坐機車，於是詢問網友：「狗狗學一堆技能是必須的嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示目前她的狗狗54天大，是親自用奶粉餵大的，之前眼睛還沒睜開時一直用圍欄圍著，後來換了大的圍欄，教了兩天定點上廁所，但發現狗狗有喜歡的尿墊材質，有固定上廁所的地方而且不喜歡用尿盆，原PO買了三個尿盆都沒用到，於是詢問網友：「狗狗是需要學技能嗎？」

原PO表示，學技能因人而異，也有些不太會用到的技能，但她還是會選擇教牠「需要的技能」，並且沒有請訓練師，原PO列出了狗狗目前會的技能：「坐下、握手、換手、球拋出去咬回來、等人、拋接遊戲和握手換手」，目的是讓牠多跟人互動，「坐下跟等是因為發現牠吃東西很急，前期有讓牠用慢食碗，後來發現效用不高，所以選擇教牠」，並表示之後想帶牠出門走走，打算讓牠學「坐機車」。

此文一出，網友們紛紛鼓勵原PO教狗狗技能，「有些還是要學一下，要讓狗習慣服從命令，坐下／等等／叫回或指定去哪個定點這種」、「學習指令既是種社會化訓練，也是遊戲，畢竟牠是跟人類生活在一起，不會亂吠叫，出門不會爆衝亂撲人追車，這些基本的訓練為牠好，也是不影響其他人的生活」。

也有網友分享訓練寵物的經驗，「我只教去廁所或陽台尿尿（不能在房間尿會被打）、定點吃飯，免得容易被蟲蟲入侵」、「我有把才藝訓練（純可愛）納入每日的活動計畫欸，個人偏好每天花多一點時間陪伴狗狗，畢竟大家白天都上班，所以除了散步、出門、玩耍、清潔（每天梳梳毛、刷牙、洗臉、全身摸摸按摩，可以讓狗狗對這些動作不敏感，也容易觀察到有沒有身體異樣）」。