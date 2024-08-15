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想當日料師傅？日本小海豹「搓手手捏壽司」超可愛 萌翻百萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本水族館的斑海豹經常做出可愛的舉動。圖／擷取自X男鹿水族館GAO【公式】
日本水族館的斑海豹經常做出可愛的舉動。圖／擷取自X男鹿水族館GAO【公式】

海豹有圓滾滾的身材、無辜大眼睛，可愛的外表與逗趣的舉動總是讓人感到療癒，因此深受許多人的喜愛。

一名日本網友「おとも」在社群平台X上分享，他在男鹿水族館GAO拍到「練習做壽司的海豹」。影片中可見水族館裡的斑海豹「こまち（Komachi）」在玻璃前來回搓著手手，還時不時瞇起眼睛，就像一邊捏壽司一邊和客人打招呼的壽司師傅

這則短短8秒的影片吸引高達158萬次觀看，網友們瘋狂稱讚こまち的可愛，「笑起來的樣子好可愛」、「老闆！有推薦的嗎？」、「我想吃こまち捏的壽司」、「很有老闆的樣子」、「太有工匠精神了」，也有人幫こまち配音：「客人，我今天買了一些不錯的金槍魚，稍後為您服務」。

こまち有趣的行為不只這次，8月初也有網友拍到こまち在水池打掃時，擺出像是在吹手指口哨的動作

壽司 壽司師傅 海豹

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