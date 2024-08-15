【動物冷知識】想愛愛被拒！牠靠唱歌求偶 太難聽恐被吃下肚
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？雄性樹蛙唱歌太難聽，居然有被雌蛙吃掉的風險！？今天我們一起來看動物求歡被拒的單身狗動物冷知識吧
性食同類是指動物在交配之前、過程或之後的同類相食行為，這些事情很常發生在我們熟悉的蜘蛛、螳螂、蠍子之間。
近期發現這種情況也發生在澳洲的綠紋樹蛙。 青蛙在求偶時，雄蛙通常會透過呱呱唱歌來吸引雌蛙。但若雄性的綠紋樹蛙唱歌太難聽，可能會被母蛙吃掉...
雄性的蜘蛛、螳螂、蠍子已經進化到即使被吃掉，也能完成傳宗接代的任務，不過雄性綠紋樹蛙被吃掉就是被吃掉了，什麼事情都沒完成，R.I.P
非洲野驢是棲息在非洲、保育類等級極危的野生動物。無論母驢有沒有發情，公驢都會對母驢展開追求，出現想要駕乘的行為。
即使沒看過真正的馬，從馬科動物那粗壯結實的腿來說，被踢一下絕對不是開玩笑的，所以我們也知道沒事絕對不要站在馬的屁股後面，想拍馬屁是非常危險的！
非洲野驢也是如此，不管母驢有沒有發情，也是會挑對象的。如果他們不喜歡公驢，就會向後踢去，把試圖接近的公驢踢飛！
雄性黑腹果蠅對雌蠅求歡被拒後，會借酒消愁嗎？
科學家拿24隻黑腹果蠅的雄性果蠅來做實驗，其中12隻先與雌蠅交配。 之後再將這些完成交配的雌蠅與剩餘12隻雄蠅放在同一個環境。完成交配雌蠅自然會拒絕雄蠅，這是虐待單身狗啊🥲
上述前置作業完成後，再對這24隻果蠅投餵一種含有酒精與一種不含酒精的食物給他們食用。 根據科學家統計，求歡被拒的雄蠅選擇含有酒精的食物，是另一種果蠅的4倍！
只有單身雄果蠅受傷的世界完成了
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