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和新貓相處不合他割愛舊貓 網友評論兩極：一直住下去壓力更大

聯合新聞網／ 綜合報導
原飼主表示舊貓與新貓不合，忍痛割愛。示意圖／Ingimage
原飼主表示舊貓與新貓不合，忍痛割愛。示意圖／Ingimage

多貓家庭裡貓咪相處不合怎麼解？一名女網友在臉書貼文，表示因為家裡陸陸續續養了不少貓咪，但跟第一隻貓咪一直沒辦法相處，所以打算送養自己家的舊貓，希望有人可以收養。文章貼出被Dcard一名網友轉載怒轟「怎有這種火蘭人（爛人），有新的貓就把舊貓送養」，並詛咒她以後也被棄養

這名飼主表示貓咪個性黏人，喜歡靠在主人身上躺著呼嚕，但為了貓咪好，決定給牠一個更好的環境，強調自己不是因為其他貓都是純種才送養，而且跟貓咪很有感情，是不想讓牠過得不好還留在家裡。

Dcard網友轉發這篇貼文後，吸引網友兩極討論，有人批評飼主的行為，「在養新貓之前就應該要有舊貓無法適應的心理準備，如果舊貓從小都在人類身邊長大，那無法適應新貓也是可以料見的」、「有夠不負責任，祝她老了以後也被棄養」、「不要領養新貓就好，本來就是要考慮後果，怎麼會遇到然後拋棄最原本的毛小孩」、「人生到底是多可悲，才會讓這些人有這種不負責任又自私的想法欸」。

也有網友幫補血緩頰，「可以送養，總比硬留下來生病了好」、「棄養是直接丟大街、送收容所，有好好的幫牠找下家就不是棄養」、「送新的跟舊的還不是一樣都被罵」、「他多好幾隻貓，只有這隻適應不良，也只能這隻找新家庭了吧，不然一直住下去壓力更大更糟糕」。

喵星人 棄養 貓咪

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