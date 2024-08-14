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一餐定情！爸爸路邊餵浪貓 牠天天上門討罐罐「強制收編」

聯合新聞網／ 綜合報導
貓咪天天來家門討罐罐，美國女子只好收編。 圖／Ingimage
貓咪天天來家門討罐罐，美國女子只好收編。 圖／Ingimage

如果有流浪貓在你家門口討罐罐你會給牠嗎？一名美國女子在TikTok上分享家門口出現「常駐客」，最後跟她成為一家人的故事。

一位名叫塞芙達（Sevdha）的女子居住在佛州，最近有一隻流浪貓每天都會跑到她家討罐罐，後來接到父親電話才知道，原來是因為他有天在路邊餵了一次流浪貓，導致貓貓後來天天上門討罐罐，如果不理牠，就會一直悲傷的喵喵叫。在貓咪三番兩次的造訪後，善良的塞芙達最終「收編」這隻貓，而這可愛的故事療癒了許多網友，影片也在網路上爆紅。

從塞芙達的TikTok影片中可以看到，每當她要打開家門時，貓咪都會衝進家裡，還會同時喵喵叫，而塞芙達也會和小貓對話「那個不好意思，你是誰？」、「這不是你家」、「為什麼你在別人家裡晃」，儘管塞芙達會稍微攔住小貓，小貓還是會想盡辦法鑽進家裡，非常可愛。

根據《新聞周刊》報導，這隻取名為保利（Bowly）的貓，就是塞芙達父親當初在路邊餵過的浪貓，後來牠就一路跟著父親回家。當父親不理牠時，貓咪就會跟著他走來走去，一邊喵喵叫。塞芙達表示自己非常熱愛動物，車上都有準備一袋貓飼料。相反的，塞芙達爸爸一直是那種「不養寵物，太麻煩了」的人，但如今態度軟化，甚至會主動餵貓了。

@sevdha

We only fed him ONCE 😩 #helpme #notourcat #catdistributionsystem #returntosender #catsoftiktok #funnycats

♬ original sound - Sevdha

流浪動物 貓咪

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