倫敦最愛冒險的喵星人！每天旅行9公里 居民樂給「免費」服務

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聯合新聞網／ 綜合報導
Stella是當地人見人愛的貓咪。Instagram/@stella_cat_of_beckenham
Stella是當地人見人愛的貓咪。Instagram/@stella_cat_of_beckenham

貓星人古靈精怪人見人愛，但你有見過整個城鎮都搶著寵的貓咪嗎？倫敦貝肯翰姆（Beckenham)有一隻名叫Stella的貓咪，非常受居民喜愛，而她受歡迎程度已經達到可以任意穿梭城鎮的每個角落、店鋪，還有人為她創了社群帳號，只為方便知道她的行蹤。

《Metro》報導，Stella是一隻白、棕色的小貓，她的主人Becki Williams說，Stella一天可以在外走4到6英里（約6.4到9.6公里），有時可能更多。Stella的受歡迎程度讓她享有許多「特權」，一名當地居民甚至在市中心為她編織了一個郵筒頂裝飾品，上面有Stella被老鼠包圍的圖案。

不僅如此，她還可以享受各種「免費」服務，Stella會隨意走進理髮店、圖書館和百貨公司。當地一名老師分享「她每隔幾周就會走進教室，蜷縮在角落」。

主人Becki提到，Stella不能到處去探險時會感到不開心，被關起來時更會給媽媽激烈的「喵喵叫」。Stella身上配有追蹤器和相機，讓主人可以安心的放她每天出門探險。

儘管大多數當地人都喜歡Stella，但也不是所有商店都歡迎她的到訪，一位當地居民就指她現在可能已經被禁止進入健身房。

喵星人 英國 貓咪

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