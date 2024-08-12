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貓也會悲傷哀悼？專家：類似情感投射

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究顯示，家中寵物死亡後，貓會因為悲傷而更頻繁出現異常行為。（Photo by Mikhail Vasilyev on Unsplash under C.C License）
一項研究顯示，家中寵物死亡後，貓會因為悲傷而更頻繁出現異常行為。（Photo by Mikhail Vasilyev on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

面對家中寵物的死亡，貓會流露悲傷之情予以哀悼！一項研究發現，冷漠、不愛社交的貓得知其他寵物的離世，會有包括難以入睡、不吃東西或發出嚎叫聲等異常行為，表明牠們很可能處在哀悼之中。然而，專家指出飼主有可能將自身情感投射到貓身上，使得貓看起來正在經歷喪親之痛。

哀悼中的異常行為

衛報》報導，人們對貓的印象多半是冷漠、獨立且變化無常的寵物，然而，一項研究卻顯示，家中的狗或其他寵物死亡後，貓會因為悲傷而更頻繁出現異常行為，包括難以入睡、不吃東西或發出嚎叫聲，這表明牠們很可能處在哀悼之中。

事實上，哀悼在動物世界中十分常見，像是海豚、黑猩猩和大象都會表現出複雜行為，甚至在同伴死後守護屍體，而家中的狗也會有同樣的行為變化。不過，貓所表現出的跡象卻不太明顯。

美國奧克蘭大學研究團隊指出，面對家中寵物的離世，貓更傾向尋求人類和其他寵物的關注，而日常生活中也會有躲藏、獨處以及尋找失踪同伴的跡象。

對此，研究人員認為喪親之痛普遍存在於貓的心理中，牠們不只更需要家中主人的陪伴，甚至會改變一些反社會的性格，並在情感上顯得更具有依賴性。

飼主自身情感投射

NPR》指出，儘管研究結果支持貓會有悲傷之情，但也可能是人們將自身情感投射到家中寵物身上，尤其悲傷程度較大的飼主更有可能發現家中貓的異常行為，但實際上貓對於死亡仍是沒有感覺。

奧克蘭大學心理學教授馮克表示，該研究也發現貓可能一直試圖給予飼主安慰，而那些陷入悲傷中的飼主則認為，家中的貓也一同變得更加哀傷。同樣有養貓的馮克相信，貓可能以未知的方式體驗到類似傷痛的情緒，即使調查中並未發現巨大的變化，但貓所流露出的悲傷之情卻有更加明顯的趨勢。

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