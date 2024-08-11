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珍貴影像曝光！雪霸日本姬螳捕食蒼蠅 餐後不忘「洗手」模樣可愛

中央社／ 苗栗縣11日電
1隻日本姬螳終齡若蟲正在捕食蒼蠅，雪霸國家公園管理處1名志工將此難得畫面拍下。圖／翻攝自「雪霸國家公園」臉書粉專
1隻日本姬螳終齡若蟲正在捕食蒼蠅，雪霸國家公園管理處1名志工將此難得畫面拍下。圖／翻攝自「雪霸國家公園」臉書粉專

雪霸國家公園管理處1名志工昨天下午發現1隻日本姬螳終齡若蟲正在捕食蒼蠅，立刻將此難得畫面拍下，並分享在雪霸國家公園臉書（Facebook）粉絲專頁，吸引網友觀看、點讚。

雪霸國家公園管理處昨天發文表示，志工在木質欄杆上發現1隻日本姬螳終齡若蟲正在捕食蒼蠅，個頭雖小，拍起來卻是氣勢十足。

雪管處指出，這隻日本姬螳一邊進食一邊抖動觸角，吃完蒼蠅後，還很愛乾淨，認真地洗臉、洗手，模樣可愛。

文中引用「嘎嘎昆蟲網」介紹，日本姬螳體長30至35公釐，胸背板瘦長，體色綠至褐色，前翅褐色具黑色斜斑，側緣綠色，前腳腿節內側紅色，中後腳腿節內側有一枚突刺，翅膀長於腹部，後緣內凹或截平。

文中表示，日本姬螳分布於低、中海拔山區，某些個體夜晚有趨光性，白天可見但數量不多，若蟲體態特別，變異大，腹部褐色寬大扁平，腹端上舉，前腳捕捉足發達，下緣有刺狀排列，停棲或警戒狀態會前舉一副不可侵犯的模樣。

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