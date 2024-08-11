珍貴影像曝光！雪霸日本姬螳捕食蒼蠅 餐後不忘「洗手」模樣可愛

不久前，颱風狂掃台灣，造成南部嚴重災情，在人們關心水淹民宅災情時，有沒想過那些無家可歸的浪浪要如和應對暴雨呢？國外有網友上傳一段影片，只見影片拍攝時，外頭正下著大雨，一隻狗媽媽向拍攝者求救，原來是牠的寶寶們掉到一個泥濘的縫裡，牠只得向路人求救，所幸最後牠與寶寶們都被安置在遮庇處，而網友表示，母愛的偉大，放眼所有生物界都一樣，令人動容。

2024-08-10 11:25