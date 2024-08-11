聽新聞
test
0:00 / 0:00

老狗算物品？16歲博美被醫死「折舊」剩5千

聯合報／ 記者曾健祐劉明岩游振昇／連線報導
博美犬。情境示意圖。圖／Ingimage授權
博美犬。情境示意圖。圖／Ingimage授權

因故導致他人寵物死亡該怎麼賠？相關案例少，法界或民間調解委員都莫衷一是。現有判決中，有馬爾濟斯被咬死賠五萬元，也有養了十六年的博美狗因醫療疏失致死，狗狗被法官「折舊」只算五千元，加計醫療費等判賠二萬元。資深調解委員說，動物價值難認定，最好提出購買單據、品種資料等，才容易有共識。

林男帶四隻黑狗出門沒繫牽繩，失控衝向林女飼養的馬爾濟斯，林女目睹寵物遭撕咬拋摔慘死，提起民事求償，主張狗價值二萬元，急救、遺體處理費四萬多元，愛犬近似家人，遭咬死導致她罹患創傷後壓力症候群，求償精神慰撫金十五萬元。

法院審酌，民法保障侵害他人基於父母子女或配合等身分法益，才能請求精神賠償，僅就馬爾濟斯價值、醫療等費用，判賠五萬多元。

桃園劉姓女子飼養十六歲博美犬皮皮，因心臟病發，深夜送獸醫院急救，隔天清晨得知皮皮不治，劉女控訴獸醫院、醫師有疏失，連同狗的價值、急救費，加上精神慰撫金等，求償卅多萬元。法院認定醫院有疏失，但動物在法律上屬物品，無法類推請求精神慰撫金，該寵物已十六歲，依民事上折舊價值剩五千元，連同其他費用，判醫院、醫師應賠償二萬多元。

台中市潭子區調解委員會主席劉興榮說，人的問題因案件多、理賠多有共識，動物價值要賠多少？求償方要提出單據或品種證明，調解委員對於寵物市場行情，也要多方查詢與調查。

彰化市調解委員會主席許正創說，寵物被撞死，應先釐清肇事責任；現代人把寵物視為家人，也會增加調解難度。

創傷後壓力症候群 動物 寵物
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

調解成立比率創新高 內政部讚調委是社會祥和推手

影／女騎士疑經路面凹坑自摔頭重創 送醫急救恢復生命跡象

57歲大叔倒地警衝上前CPR 他鬼門關前轉一圈 電郵署長謝救命恩人

零工男撞癱作業員判賠1476萬 月薪17K要用72年來賠

相關新聞

老狗算物品？16歲博美被醫死「折舊」剩5千

因故導致他人寵物死亡該怎麼賠？相關案例少，法界或民間調解委員都莫衷一是。現有判決中，有馬爾濟斯被咬死賠五萬元，也有養了十...

親人黑貓討摸摸！被飼主搔癢「秒停格舉手」狂開飛機耳求放過：再多擼一點

貓咪卡點討摸真的百看不厭！國外有網友上傳一段影片，片中只見貓主像跟寶寶玩一樣，邊發出聲音邊撓小黑貓的胸膛，有趣的是只要主人聲音一停，手一離開，黑貓就如卡點般，四肢停在空中，做出討摸姿勢，而耳朵也瞬間成「飛機耳」狀態，可愛的模樣吸引了逾五百萬網友觀看。

退休警犬到普通人家會自認被拋棄？網紛紛稱過很爽 更讚「終身緝毒犬」

日前有一名網友在社交平台發問，退休警犬到普通人家，是否會有被拋棄的感受。有些網友表示退休警犬在自己、身邊的人的家生活得不錯，也有網友分享有一次帶退休警犬去診所，牠反常地在一個包包前坐下，似乎是聞到毒品，嚇得網友趕緊將牠拉走。

養貓花費數萬元…他列舉寵物基本開銷：富養一個月恐花5000元

現代人習慣把寵物當成自己的家人，但往往因為沒去計算所需花費而破財。一名網友發文，表示自己去年養了一隻貓，本以為不用什麼花費，不料詳細列出寵物所需的成本後，猛然驚覺已經花了好幾萬在貓身上，並詢問網友「養寵物是窮養還是富養？」

他開冷氣睡覺半夜被熱醒 一看溫度顯示31℃發現是「枕邊人作怪」當場無言

炎熱夏季很多人晚上睡覺都要吹一整夜冷氣，一名飼主明明開了冷氣半夜卻被熱醒，一看居然是自家柴犬幹的好事。

大貓一家六口把後院爽當度假村！花園滿地「自助餐殘骸」他苦笑：推銷再也沒上門

有美國屋主近日碰到一個煩惱，有大貓帶著一家子入住他家後院，一住就是一個多月，把花園和設施弄得一團亂還亂扔食物殘骸，讓他不勝其擾想將不速之客趕出去，卻又喜歡偷偷觀察牠們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。