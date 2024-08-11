老狗算物品？16歲博美被醫死「折舊」剩5千

因故導致他人寵物死亡該怎麼賠？相關案例少，法界或民間調解委員都莫衷一是。現有判決中，有馬爾濟斯被咬死賠五萬元，也有養了十六年的博美狗因醫療疏失致死，狗狗被法官「折舊」只算五千元，加計醫療費等判賠二萬元。資深調解委員說，動物價值難認定，最好提出購買單據、品種資料等，才容易有共識。

林男帶四隻黑狗出門沒繫牽繩，失控衝向林女飼養的馬爾濟斯，林女目睹寵物遭撕咬拋摔慘死，提起民事求償，主張狗價值二萬元，急救、遺體處理費四萬多元，愛犬近似家人，遭咬死導致她罹患創傷後壓力症候群，求償精神慰撫金十五萬元。

法院審酌，民法保障侵害他人基於父母子女或配合等身分法益，才能請求精神賠償，僅就馬爾濟斯價值、醫療等費用，判賠五萬多元。

桃園劉姓女子飼養十六歲博美犬皮皮，因心臟病發，深夜送獸醫院急救，隔天清晨得知皮皮不治，劉女控訴獸醫院、醫師有疏失，連同狗的價值、急救費，加上精神慰撫金等，求償卅多萬元。法院認定醫院有疏失，但動物在法律上屬物品，無法類推請求精神慰撫金，該寵物已十六歲，依民事上折舊價值剩五千元，連同其他費用，判醫院、醫師應賠償二萬多元。

台中市潭子區調解委員會主席劉興榮說，人的問題因案件多、理賠多有共識，動物價值要賠多少？求償方要提出單據或品種證明，調解委員對於寵物市場行情，也要多方查詢與調查。

彰化市調解委員會主席許正創說，寵物被撞死，應先釐清肇事責任；現代人把寵物視為家人，也會增加調解難度。