台南夏季水雉調查1664隻 育雛受颱風影響大

台南市水雉生態教育園區進行113年台南地區菱角鳥夏季調查，統計水雉族群數量1664隻，與去年同期相較增加5隻，過程中發現颱風凱米導致不少巢、蛋、幼雛消失。

水雉生態園區主任李文珍告訴中央社記者，7月21日至8月3日完成的台南地區菱角鳥夏季調查，共調查到1664隻水雉成鳥，官田仍為主要分布區域，占69%，其次為下營和麻豆，分別占成鳥總數15%和8%；此外，在柳營、歸仁、山上、六甲、白河、學甲有水雉繁殖記錄，新營及安南也有水雉蹤跡。

李文珍表示，水雉喜愛棲地類型仍以菱角田為主，有83%的成鳥在菱角田被記錄到，大部分雛鳥及蛋的繁殖記錄也出現在菱角田，顯示水雉多利用菱角田作為主要繁殖地，也在水稻田、草澤及種植香水蓮水域觀察到水雉育雛模樣，顯示水雉會利用多樣環境進行繁殖。

李文珍指出，此次參與調查成員包含水雉園區志工、嘉義大學學生以及來自全台各地鳥友，大家天一亮就分別前往各自的調查區展開調查，並以調查軟體線上回報資料。

她說，此次調查過程受颱風影響，時間延長為2週，不少調查員反映，在颱風凱米影響前曾觀察到的巢、蛋、幼雛在災後消失，也有部分調查員觀察到池中水雉正在配對，準備捲土重來孕育下一代。

李文珍表示，今年台南氣溫格外炎熱，菱田反覆暴露在高溫及暴雨中，造成菱角生長情況不如以往，水雉可利用棲地縮減，颱風的影響更讓水雉繁殖雪上加霜，可能將影響今年冬季水雉調查結果，也呼籲社會大眾多選擇友善環境農產品，以實際行動給予最直接幫助。