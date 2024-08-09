退休警犬到普通人家會自認被拋棄？網紛紛稱過很爽 更讚「終身緝毒犬」

日前有一名網友在社交平台發問，退休警犬到普通人家，是否會有被拋棄的感受。有些網友表示退休警犬在自己、身邊的人的家生活得不錯，也有網友分享有一次帶退休警犬去診所，牠反常地在一個包包前坐下，似乎是聞到毒品，嚇得網友趕緊將牠拉走。

該名網友在社交平台Threads上發文表示，自己突然好奇警犬退休後，若被接去普通人家，是否會認為自己被拋棄。

有網友試圖揣測退休警犬到普通人家的想法，「我覺得牠們跟日常搭班的人見不到面，會有一定的失落感，雖然有人照顧，但那種感覺無法形容」、「之前問過領犬員類似問題，印象很深刻的回答是『牠們終於可以釋放天性，把以前沒玩過的全部補回來』」。

有網友搬出自己或身旁人的例子，指出警犬退休後到普通人家也過得不錯，「我婆家領養了一隻拉布拉多（緝毒犬）跟一隻德國狼犬（警犬）過得超爽我都想當狗了……」、「這位退役警犬Plus每天都開心，現在睡我床邊。狗狗也需要時間去適應新家庭，跟人類一樣」、「我媽老闆娘家的狗就是退休的狼犬，現在過得很幸福哈哈」、「不會，我家這隻過很爽」。

有網友則分享婆家領養的緝毒犬不忘「本業」的故事，「我婆家領養了一隻退役的拉不拉多緝毒犬叫露西，有一次阿姨帶牠去動物醫院，牠在外從來都是乖乖的就定坐（趴）下，從來不亂動或者走來走去，那天候診區坐了一個帶狗狗候診的人，我們家的露西竟然一反常態的扯著牽繩走到他面前聞了那個人包包幾下之後坐下了，大家應該都知道緝毒犬坐下代表什麼意思吧……當下我阿姨真的是嚇瘋了拉著牠快步走開，後來有跟獸醫聊到這件事獸醫笑到黑辜（台語，意指氣喘），一直稱讚露西就算退休了也從不忘記自己是一隻緝毒犬」，對此有網友回覆，「一日緝毒犬，終身緝毒犬」。

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