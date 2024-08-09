養貓花費數萬元…他列舉寵物基本開銷：富養一個月恐花5000元

現代人習慣把寵物當成自己的家人，但往往因為沒去計算所需花費而破財。一名網友發文，表示自己去年養了一隻貓，本以為不用什麼花費，不料詳細列出寵物所需的成本後，猛然驚覺已經花了好幾萬在貓身上，並詢問網友「養寵物是窮養還是富養？」

一名網友在Dcard發文，表示自己去年領養一隻貓，原本以為開銷大概就是飼料、醫療費加一些玩具，應該不會多到哪去，沒想到仔細一算發現花了好幾萬在貓身上，雖然不算富養，但看到什麼用品都會忍不住去買，「連逗貓棒都買了好幾支不同造型的，東買西買」。

原PO統計了養寵物的基本花費，「初級花費」大致有健康檢查、疫苗、結紮、植晶片和生活用品，金額在9200元到17400元之間，而每個月的「食物花費」分為乾糧、罐頭和鮮食，大約在1000元到5000元之間，「疫苗和治療費用」根據不同情況，在500元到10000元不等，貓咪的「醫療保險費用」全面保障則要5000元以上。

原PO表示，他一個月花大約1500元在養貓上，但身邊「富養」的朋友會花費5000元，給貓咪買比較貴的飼料、零食、營養品、新玩具之類的，相反的，「窮養」每三個月才花1500元，因此想詢問網友，養寵物會想要窮養還是富養呢？

此文一出立刻引起網友熱議，多數網友更願意「富養」寵物，「我都富養寵物，自己窮養」、「窮養就不要養，自己都養不活了還想養寵物」、「絕對是富養寵物，窮養自己，自己可以2-3年不買新衣服，但是寵物玩具三不五時就在下單」、「健檢、醫療、食物及環境的安全衛生要富養」。

也有不少網友分享自己養寵物的花費，「我只算我家兩隻貓的伙食費就好，每月2200元」、「收養朋友家生的一隻米克斯，每個月飼料與貓砂約=1500元」、「我們家毛小孩淋巴癌，每個月醫藥費都是萬元起跳」、「我養貓至今五年，沒拉稀頭好壯壯，一個月吃也才花2000元」。