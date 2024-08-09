明年8月起養貓要寵物登記 違者可罰1.5萬

愈來愈多國人飼養貓咪，甘願成為「貓奴」，根據農業部調查，推估一一二年全國家貓數逾一三一萬隻，農業部近日預告「指定犬為應辦理登記之寵物」修正草案，預計自明年八月一日起，家貓也應辦理寵物登記，違者可處三千至一萬五千元罰鍰。針對已經飼養家貓的飼主，則給予一年的緩衝期。

據農業部公布的一一二年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為一四八萬六三七隻，較一一○年增加一成九；家貓有一三一萬一四四九隻，較一一○年的八十七萬八○一隻，大幅增加五成。

農業部動物保護司副司長陳中興推測，此次增加手機抽樣調查，較能接觸到養貓的年輕族群，應是家貓數量暴增的原因。

為了加強源頭管理，農業部近日預告修正相關法規，將名稱改為「指定犬、貓為應辦理登記之寵物」，除特定寵物繁殖、買賣業者應辦理寵物登記並植入晶片外，預計明年八月一日起，公告將貓隻納入辦理寵物登記。犬隻則是從民國八十八年八月就規定要寵物登記。

陳中興說，貓隻進行寵登後，就會有獨立的晶片號碼，目前僅是法規預告期，卅天後蒐集完各界意見，循法制作業程序，有可能提前至今年九月底、十月正式公告，但同時會給已經飼養家貓的飼主一年的緩衝期，緩衝期過後，才會開罰。

至於如何辦理登記，農業部指出，民眾以合法管道取得寵物後，可先到「寵物登記管理資訊網」線上預申辦寵物登記，再把寵物帶到寵物登記機構（動物醫院）施打狂犬病疫苗、並植入晶片，就可取得寵物登記證明。

對於有飼主擔憂貓施打晶片恐引發腫瘤等副作用疑慮，陳中興說，先前召開過三場公聽會，也邀獸醫界與會，近年寵物晶片體積已經變小，且根據國內外文獻，施打晶片後引發貓隻的不良反應數據很少。他另指出，就先前的調查，犬隻的晶片施打率近七成，目前雖只有北市強制貓咪做寵登，但全國的貓隻晶片施打率也有六成。

飼主張先生表示，飼主責任相當重要，貓被強制寵物登記其實是種保護，對農業部的預告修正給與認同的；但飼主Ｚ小姐認為，有案例顯示植入晶片會讓貓生病或受傷，仍偏向現行家貓採自願登記和打晶片的做法。