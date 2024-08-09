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家貓登記 動保、獸醫意見分歧

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

家貓數量躍升 製表／生活文教中心
家貓數量躍升 製表／生活文教中心
農業部近日預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」草案，擬從明年八月一日起，強制規定家貓也應辦理寵物登記。對此，動保團體、獸醫公會意見不一，動保團體直言，台灣家貓的數量快速增加，若沒有被嚴格管理，在動物福利上與狗相比還是有落差；獸醫公會則擔憂，若因寵登施打狂犬病疫苗導致惡性腫瘤，誰該負責。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治指出，台灣家貓的數量正在快速增加，對於農業部將貓公告為應辦理登記的寵物表示贊成，畢竟貓如果沒有被嚴格管理，在動物福利上與狗相比還是有落差，然而政府許多政策還是偏向產業發展面，真正動物的保護進度仍有待加速和完善。

文化大學動物科學系教授王淑音說，現在寵物犬貓的地位相同，強制登記就是要落實飼主責任和後續追蹤，一旦有了追蹤才能在動保制度上得以落實，對於政策的改變表示贊成。

寵物業者李先生說，寵物登記不能說百分百能杜絕流浪貓在外繁殖，但在流浪貓的減少下一定會有作用，畢竟登記就是讓飼主多了責任，與其說是寵物登記，不如說是「飼主登記」。

不過中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫解釋，有些貓在打晶片的同時會施打狂犬病疫苗，大概有萬分之二的貓會因為狂犬病疫苗刺激而形成惡性肉瘤，出現該腫瘤的貓死亡率高達八成以上，這也是獸醫界普遍的擔憂，畢竟修正後的登記政策等同規定每年施打一次疫苗，假如因為政策要求而出現腫瘤，是否要由國家賠償？

動保團體 動物 寵物 狂犬病疫苗 獸醫師
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