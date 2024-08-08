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保育員與動物情同父女 壽山動物園致敬超級奶爸

中央社／ 高雄8日電

高雄壽山動物園為慶祝父親節，今天在臉書放上15名男性保育員照顧動物的照片，其中前保育員張永興照顧非洲象「阿里」40年，情同父女，退休後仍回園探望，助新保育員接棒照顧。

壽山動物園今天在臉書（Facebook）粉絲團貼出「超級奶爸」男性保育員與動物愛的照片，並推出相關活動，即日起至11日在貼出爸爸與動物合照，就可抽動物園專屬好禮。

高雄觀光局長高閔琳表示，壽山動物園有60多種，400多隻的肉食、雜食、草食、靈長類與鳥類等動物。其中園內非洲象「阿里」廣受民眾喜愛，於1978年時從美國遠渡重洋來到台灣，由當時還是年輕小夥的保育員張永興照顧，一養就是近40年，人象感情默契十足，形同父女。

張永興5年前退休，由新世代保育員接棒。一開始，阿里對新保育員充滿戒心，甚至會用大便抗議，為減少阿里的分離焦慮，退休後的張永興仍會不定期回來探視，讓阿里回味親情擁抱的溫暖。

壽山動物園安排3名保育員接棒，輪流與阿里互動，透過動物減敏訓練及耐心陪伴，用愛來軟化阿里的戒心，現在新世代保育員已能夠透過指令，引導阿里配合進行簡單互動。

壽山動物園今天發布新聞稿表示，園區內除了可愛動物外，還有一群默默付出的超級奶爸，他們是男性保育員，每天細心照顧著動物，從活潑好動的狐獴到高冷的駱駝，無不傾注滿滿愛心。

園方表示，深受大小朋友喜愛的狐獴，警覺性高且擅於挖掘。保育員陳裕琪說，狐獴活潑好動，就跟小孩一樣，他會依據牠們的行為特質來設計玩具，增加活動量與自然行為，近日天氣熱，會隨機放置冰塊幫狐獴降溫消暑，享有涼爽夏日。

去年8月誕生的冠豪豬「小芋頭」，從小就受到保育員李宥逸照顧，像是保母爸爸，隨著小芋頭漸漸長大，開始嘗試固體食物，李宥逸也耐心地訓練小芋頭親近人類。李宥逸說，現在每到用餐時間，小芋頭就會迫不及待地從涵管探出腦袋，彷彿在迎接最親愛的家人。

壽山動物園 父親節
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