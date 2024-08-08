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動保團體要求全面禁山豬吊 林保署：迫使金屬套索地下化不利保育

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
動保團體認為傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲應全面禁止。本報資料照片
動保團體認為傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，呼籲應全面禁止。本報資料照片

國民黨立委徐巧芯今天早上於立法院召開「動物保護法」修法公聽會，其中包含動保團體長期關注的重點，即全面禁止山吊的修正條文，動保團體於公聽會前召開記者會要求立法院應盡速排審相關條文。農業部林業及自然保育署表示，全面禁用金屬套索只會迫使金屬套索的使用走向地下化，反而不利於保育管理。

由13個立案動保團體組成的「台灣動物共生聯盟」指出，針對本次「動保法」修法公聽會談到的修法法案，在網路上出現諸多不理性聲音，以不實言論仇恨醜化徐巧芯的修法提案。為避免社會醜化仇恨聲音阻礙修法法條理性公共討論的機會，台灣動物共生聯盟力挺徐巧芯的「動保法」修法版本，尤其是其中最重要的重點「全面禁止山豬吊」條文。

台灣動物共生聯盟表示，山豬吊這類金屬材質的彈簧式套索，對於非目標獵物如野生動物與眾多犬貓是無差別、不人道、殺傷力大的殘忍獵具，山豬吊造成動物死亡前極不人道且漫長的疼痛掙扎，直至渴死、餓死、或流血致死。動物基於求生本能，為能掙脫陷阱，自行扯斷或啃斷自己肢體的情況也屢見不鮮。

台灣動物共生聯盟表示，現行「動保法」明定捕捉動物不得使用獸鋏，且非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。比獸鋏殺傷力更大的山豬吊，基於比例性原則更應該全面禁止，徐巧芯的修法版本增列含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（山豬吊）不得使用的方法，非常契合動團全面禁止山豬吊的心聲，希望在此一修法公聽會廣邀各界理性表達意見後，經濟委員會的召委能儘速排審此一修法提案，徹底解決野生動物與流浪動物受山豬吊危害的不人道痛苦。

林保署表示，原住民族狩獵及山村農民防治獸害， 確有使用金屬套索需求，目前尚無其它更有效且安全的工具可取代，在仍有強烈使用需求下，全面禁用金屬套索下，使用者因擔心觸法將不再主動通報救援，甚至可能採取滅證手段，反不利於瀕危物種保育。

林保署指出，近年已研發傷害性較小的改良式獵具，並有多起實蹟確證可避免誤捕黑熊或傷及受困動物，有需要的山村居民可向各分署免費領用，另外亦補助農民於農作區域架設可有效防治獸害的電牧器電圍網，今年更增加補助防猴網罩及聲音驅趕器等兼具防猴及防獸害的設施，兼顧農民生計、原住民文化傳承與保育。

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