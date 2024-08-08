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【動物冷知識】冷到喪失味覺？愛吃魚的企鵝竟「吃海鮮卻不知其鮮」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海洋哺乳類鯨魚海豚，他們已經喪生酸、甜、苦、鮮，只剩下鹹這個味覺！怎麼會這樣？嫌還睡不夠鹹嗎？今天我們一起來看看動物味覺的冷知識吧！


味覺主要區分為酸、甜、苦、鹹、鮮這五種，辣是痛覺不要搞混囉！

而生活在海洋的哺乳類鯨魚與海豚，他們則喪失了酸、甜、苦、鮮這四種，只保留了鹹味。鹹味也不是讓他們品嚐食物的味道，而是偵測海水或食物會不會太鹹，涉入過多的鹽分對他們的身體還是有害的！

其實從鯨魚與海豚吃東西的習慣便可知，他們有食物張口就吞，尤其大鯨魚一口就能吞4噸蝦，根本也不用用到味覺，可以吃飽最重要！


貓科動物無法品嘗甜味，因為在野外，甜食並不是他們的主要食物來源。而他們對鹹食敏感度也不高，因為他們的食物中已經可以獲取充分的鹽分，不需要再額外增強對於鹹味的敏感度。更有人認為未來喵星人也會喪失鹹味這種味覺。

所以你給貓咪吃重鹹的食物，他們可能也無感照單全收，但這對他們身體是不好的，主人與寵物的食物要分開才是愛護毛小孩的正確觀念哦！

其他酸、苦、鮮是用來檢測食物是否新鮮、有沒有壞掉或有沒有毒，這三種味覺他們還是很敏銳的！


企鵝的主食就是魚類，企鵝擁有高強的游泳技巧，在海中捕魚可說是如魚得水（？？

不過愛吃海鮮的企鵝，卻沒有鮮這種味覺！？ 這到也沒關係啦，反正南極就是天然冰箱嘛！

企鵝沒辦法品嘗甜、苦、鮮味，很可能是因為這三種味覺在氣溫就低的地區敏感度會下降，就像我們吃冰淇淋最先感覺就是好冰，但把冰淇淋融化後也會覺得超甜的！

科學家認為，企鵝的三種味覺可能就是因為寒冷氣候的關係而喪失的，且早在2000萬年前他們就已經是「吃海鮮卻不知其鮮」了！


參考連結：123

企鵝 海豚 貓咪 鯨魚
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