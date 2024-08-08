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保護野生動物及犬貓 動保團體籲修法禁用非人道獵具

中央社／ 台北8日電

台灣動物共生聯盟今天召開記者會，呼籲立委應修法，全面禁止山豬吊這類金屬材質彈簧式套索。台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆表示，應修法禁止使用、持有、製造、販賣、陳列、輸出入非人道獵具，才能從源頭管制山豬吊，保護台灣的野生動物及犬貓。

由台灣動物平權促進會、台灣動物方舟協會等13個動保團體所組成的台灣動物共生聯盟，今天在立法院群賢樓外，召開記者會，呼籲立委修法，全面禁止山豬吊等金屬材質彈簧式套索，徹底解決野生動物與犬貓受山豬吊危害的不人道痛苦。

台灣動物共生聯盟發言人柯元傑指出，山豬吊這類金屬材質彈簧式套索，對於非目標獵物如野生動物與犬貓，是無差別、不人道、殺傷力大的殘忍獵具。山豬吊造成動物死亡前極不人道且漫長的疼痛掙扎，直到渴死、餓死，或流血致死。

柯元傑表示，過去3年就有16隻台灣黑熊遭到山豬吊的危害，光是去年造成9隻台灣黑熊傷亡，而登山客也曾被山豬吊所夾，顯見山豬吊問題越發嚴重。且山豬吊的氾濫，也助長如山豬、山羌、果子狸等野生動物肉品的販賣。

柯元傑提到，現行動保法明定捕捉動物不得使用獸鋏，但現行野保法中，又明定有例外使用的條款，既然要有條件的開放使用，主管機關就應管理，但根據監察院調查報告，過去4年使用山豬吊這類金屬材質彈簧式套索，完全沒有人申請許可，顯示面對山豬吊使用氾濫，農業部林保署毫無管理。

柯元傑談及，非常遺憾林保署居然沒有在保育動物，農業部曾承諾要在1年內禁用山豬吊，推廣改良式獵具，但根本就是換湯不換藥。

潘翰疆指出，台灣動物共生聯盟認為應該修法，全面禁止非人道的獵具，不只是不能使用，也要禁止持有、製造、販賣、陳列、輸出入，如此才能從源頭管制山豬吊，保護台灣的動物不再遭受山豬吊這類金屬材質彈簧式套索的傷害。

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