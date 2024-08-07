上海野生動物園遊客遭袋鼠暴揍入院 園方證實：將更新安全提示

上海野生動物園的浸入式展區「袋鼠坡」，因可以近距離接觸袋鼠，大受遊客青睞。然而近日，有遊客爆料，指其投餵時被一隻袋鼠打傷，引起熱議。對此，園方回應指，袋鼠打人確有發生，將更新安全提示。

涉事遊客在社交平台發文稱，自己日前和朋友在上海野生動物園袋鼠坡餵完小袋鼠後站在一起聊天，突然，一隻較她高一個頭的大袋鼠鑽到2人中間，並用爪子扣住其眼部，期間脖子、手臂、小腿均被打。

該遊客隨即尖叫，引起工作人員注意。經醫院檢查，事主確診結膜炎和肌肉拉傷，並接種狂犬疫苗，為此休息了好幾天。

事件引起熱議，不少人紛紛分享自己曾在袋鼠坡被袋鼠打的經驗，當中有人僅因餵草餵得慢了，袋鼠就把他「拎」了起來。而上述原PO已刪除了原貼文，並更新了一則「被袋鼠打了後續」，表示發文是為了告誡大家動物有野性，靠近的時候要注意安全，只是貼文太過火爆，自己也有點壓力。

遊客「柿子」透露，其2017年12月就在該園區被袋鼠打過，「就因為我想把食物給更小的袋鼠吃，旁邊的大袋鼠已經吃過了牠無休止地要。我看旁邊小袋鼠沒得吃可憐，想給小的，結果被大袋鼠扇了一耳光」。

當時柿子反應快，用手擋了一下，但還是被打到了臉上，慶幸的是臉部沒被抓破。她認為，應該是因為自己比較矮，食物放低會被袋鼠搶光，所以就無意識地把食物舉到了臉旁邊，導致大袋鼠想搶食物而打到了她。她感嘆，確實沒有防護措施就直接進去餵的話，一旦被打就會很危險。

另一遊客「小霄」則表示，其在袋鼠坡的晚間開放時段想帶小孩進去體驗時，工作人員告知不建議投餵，原因是晚上袋鼠比較活躍，會打人，「問我可以接受嗎。這叫我怎麽回答好呢？」最終，帶著孩子的她還是打退堂鼓，覺得沒必要冒這個風險。

周日（5日），上海野生動物園工作人員回覆大陸媒體查詢時表示，確有遊客在該園被袋鼠打，是在與袋鼠互動時意外發生的。

工作人員強調，遊客的安全、動物的安全，肯定是重中之重，園方也有在展區內安排引導員，並對入園的遊客提醒要和動物保持一定距離。

相關工作人員又表示，園區會結合「夜遊」，提升服務，比如更新一些安全提示，目前也在考慮在遊客集中經過的區域增加警示牌、文字提示等，讓更多的市民遊客了解園內動物的一些習性。

此外，園方還將通過服務提升，消除文字提示和工作人員的口頭提醒的信息誤差。

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文章授權轉載自《香港01》