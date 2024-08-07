麟洋奪金 北市動物園台東園區跟進合照羚羊送禮

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」奪金，台北市立動物園推與羚羊合照換禮；台東民眾到池上牧野渡假村和弓角、伊蘭羚羊拍照才發現不送禮。牧野中午發布訊息跟進送禮。

王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

台北市立動物園隨即在臉書發文表示，為慶祝「麟洋配」蟬聯奧運金牌，5日起至12日提供2人同行1人免門票費活動，且與伊蘭羚羊、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚等任一羚羊合照，就可到遊客服務中心兌換限量1100份的禮物。

台北市動物園民國92年間規劃將台糖台東池上牧場作為第2園區，移居斑哥羚羊、弓角羚羊、伊蘭羚羊。這幾天北市動物園慶祝「麟洋」配奧運奪金推出與羚羊合照送禮活動，不少台東民眾也跑到池上牧場和羚羊拍照，發現沒有禮物可領。

台糖台東池上牧野渡假村總經理蕭同記今天中午緊急發布訊息，即日起至8月18日到台糖池上牧野渡假村與任一「羚羊」們合照，包括伊蘭羚羊、弓角羚羊，可到遊客服務中心換取台糖高地小農咖啡1包（每日限量50包）。

同時，即日起至18日，不限房客，購買台糖商品「台糖黑殼堅果」、「台糖高地小農濾掛式咖啡」同享房客優惠價。