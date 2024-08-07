彰縣中元動物靈普渡法會 超渡禽流感死亡家禽

彰縣府為因禽流感等原因死亡的雞鴨等動物，舉辦中元動物靈普渡法會。主持法會的彰化縣副縣長林田富說，法會除幫往生動物超渡輪迴外，也期望人與動物都能平安祥和。

彰化縣政府昨天在彰化八卦山太極恩主寺，舉辦「113年彰化縣中元動物靈普渡法會」，參加者除林田富外，還有彰縣府農業處副處長蕭麗玲、彰化縣動物防疫所長董孟治等人。

法會從上午聖樂淨壇開始，直到下午謝壇送聖功德圓滿；林田富指出，希望藉誦經普渡過程，讓逝去的動物得到安息，撫慰相關動物防疫人員及畜禽養殖人員的心靈，並為眾生萬靈祈福，祈求消災解業，六畜興旺，幸福安康。

彰縣府指出，彰化縣為畜牧業大縣，養禽場數共2515場，其中陸禽場1426場及水禽場1089場，養牛場則有157場，彰縣自民國112年8月起至今已撲殺高病原性家禽流行性感冒案例場4場禽場，約有13萬4000多隻家禽遭撲殺。

另外，設在彰化縣員林市的動物收容所自流浪動物「零撲殺政策」上路後，仍有少數流浪動物因罹患疾病或意外事故而不幸離世，彰縣府表示，盼藉普渡法會傳達「尊重生命、愛護動物」的理念。