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交部推App防石虎路殺 審計部：無成效

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔吳淑君／台北報導
石虎等保育類野生動物分布於海拔一千公尺以下淺山平原地區，未獲得足夠庇護。圖為野生動物收容中心的石虎「捲心麵」。圖／北市動物園提供
石虎等保育類野生動物分布於海拔一千公尺以下淺山平原地區，未獲得足夠庇護。圖為野生動物收容中心的石虎「捲心麵」。圖／北市動物園提供

公路局在幸福公路App內建動物資訊，行經瀕臨絕種保育類動物石虎等動物百大路殺熱點，App就會跳出訊息預警；但審計部最新決算報告，動物路殺件數去年暴增到近四萬件，該App動物資訊卻只有一一一人次使用，點擊數一八八次，低得離譜。台灣石虎保育協會理事李璟泓說，去年石虎路殺四十二件創新高，今年至今已有十九隻石虎喪命，路殺情況沒變好。

我國每年有逾一七○○萬隻動物因車輛撞擊或輾斃死亡，路殺不僅會造成動物死傷，人也會死傷。根據公路局統計，公路發生撞擊動物，造成A1及A2的交通事故，從二○一九年的二二○四件，增至二○二三年的二六三四件。

審計部報告稱，根據農業部生物多樣性研究所路殺資料統計數據，動物路殺件數二○一九年有二萬一七五二筆，增至二○二三年三萬九四一五筆，顯示動物遭車輛撞擊死亡情況並未有效改善，相關防治作為尚未發揮具體成效。

審計部揭App功能設計不佳

歷年石虎路殺數 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供
歷年石虎路殺數 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供

審計部報告揭露，去年一至十一月幸福公路App動物資訊，使用人次及點擊次數分別為一一一人次及一八八次，App資訊篩選功能設計不佳，在下載程式時已預設開啟路況監視攝影機、路況資訊及道路績效等，使用者很容易忽略動物資訊等功能，無法發揮動物路殺熱點的預警提示效益，且僅提供廿六處國道及省道當心動物地點，要求交通部改善。

公路局表示，當初是為執行保護石虎專案，將動物資訊增至App提供路殺熱點，民眾行駛時只要打開App，行經動物出沒熱點路段，App就會跳出訊息預警。他們會持續與地方政府合作，加強巡查、圍捕誤入國道的流浪犬隻，及修補動物防護網，同時也會和生多所合作，分析路殺熱點，針對需優先改善路段研擬對策；也將請幸福公路App開發廠商改善方案，並更新路殺地點資訊，以利民眾查詢使用。

台灣石虎保育協會理事李璟泓說，幸福公路App內建動物資訊，如果有數千人、上萬人使用，才能推估是否有幫助，但只有一一一人次使用，太少了。石虎去年路殺四十二件創新高，今年至今已有十九件，路殺狀況有變好？他認為並沒有。

他認為要有效保護石虎避免路殺，在石虎出沒熱點就不要開路，也不要拓寬道路；已開闢的道路，要闢動物通道，讓石虎等動物避免穿越馬路；看到有石虎出沒注意的路標，就要減速，「你永遠不知道動物何時會衝出來」，尤其在夜間，車速最好減到三十多公里，動物看到車子還來得及閃開。

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