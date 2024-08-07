農業部生多所：動物路殺通報雖增 難推論都是

每年動物遭汽機車路殺事件頻傳，數量甚至有逐年增加的趨勢，根據農業部生物多樣性研究所發起的公民科學計畫「台灣動物路死觀察網」（路殺社）統計顯示，路殺高居動物死因回報之首。遭路殺物種多是兩棲類、爬蟲類；縣市路殺苗栗縣、台南市、南投縣、台中市、高雄市居多。

根據路殺社各項死因回報統計，動物路殺比例高達百分之九十五點二，其次為其他死因、中毒、窗殺、鳥網、人殺等，然而大部份的標本均未能採集並做相關檢驗，只要外觀破損、壓扁，就都會被歸類於「路殺」。

自二○一一年八月起統計至今，路殺物種由多至少為黑眶蟾蜍、麻雀、奧氏後相手蟹、斑腿樹蛙、紅鳩、家貓、斯文豪氏攀蜥、澤蛙、龜殼花、盤古蟾蜍、青蛇、白頭翁、大頭蛇、梭德氏赤蛙、雨傘節、鼬獾、拉都希氏赤蛙、野鴿、紅斑蛇等，遭路殺物種自二○一一年統計以來，兩棲類、爬蟲類最多；縣市路殺則以苗栗縣、台南市、南投縣、台中市、高雄市居多。

生物多樣性研究所副研究員林德恩說明，苗栗縣的石虎在過去路殺相當嚴重，因此過去十年中對苗栗縣的各樣路殺物種做了很多調查，苗栗縣政府也做了很多努力來降低路殺，苗栗縣名列前茅不代表路殺情況最嚴重，而是近年民眾在路殺回報上更踴躍。

執行過路殺統計的Y先生說，鄉村或近郊的路殺比例比都市要高，在於人口較多區域的動物已經學習閃避車輛，反而近郊的動物面對馬路還是依照固有習性穿越，因此當車輛變多時，路殺機率就變高了。

農業部生物多樣性研究所長楊嘉棟表示，動物遭路殺的數字有逐年增加的趨勢，但很難定論路殺真的有增加，畢竟許多死因並非由路殺直接造成，但民眾通報路殺確實有增加，路殺熱點應該讓更多人知道，畢竟路殺不只是威脅動物的生命，也會危及用路人安全。