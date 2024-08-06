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貓咪愛舔身體又抓蟑…房裡亂跑不髒嗎？一票貓奴捍衛主子：重點是人
古靈精怪又調皮的貓咪常常讓貓奴們又愛又恨，不過多半還是任由他們在家裡隨意走動。一名網友2日在Dcard上發文詢問「怎麼會有人敢讓貓在床上房間跑來跑去」。
原PO表示，貓咪平常舔肛門又舔身體，常常在貓砂裡埋屎尿，看到蟑螂也會直接出手甚至可能會用嘴咬，直言「不就等於全身都是屎嗎」、「有人還特愛吸貓」、「怎麼大家好像都不太在意一樣」。
貼文一出引來兩極討論，不少養貓人都表示「貓會髒是因為主人又髒又懶」、「養久了就不在乎了」、「貓比你愛乾淨多了」、「貓很香啊，自己養的貓怎麼了」、「你不知道他睡在床上我會有多開心」。
不過也有人表示同意，「就真的很髒」、「我也是不讓牠進我房間」、「皮膚都變差了」、「親眼目睹朋友的貓常在喝馬桶水」、「整個房間臭薰薰的，都是貓屎味」。
此外留言中也有熱心的網友列出幾點建議，可以改善養貓咪的衛生問題：
一、定期刷牙梳毛
二、定期點驅蚤藥
三、提供必須的營養
四、每天鏟貓砂
五、吃濕食，偶爾配鮮食和乾糧
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
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