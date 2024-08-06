快訊

罷樑案基市選委會明初審 中選會：應速陳報查對結果

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪愛舔身體又抓蟑…房裡亂跑不髒嗎？一票貓奴捍衛主子：重點是人

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友質疑貓咪在家中跑來跑去會造成髒亂。 圖／Ingimage
有網友質疑貓咪在家中跑來跑去會造成髒亂。 圖／Ingimage

古靈精怪又調皮的貓咪常常讓貓奴們又愛又恨，不過多半還是任由他們在家裡隨意走動。一名網友2日在Dcard上發文詢問「怎麼會有人敢讓貓在床上房間跑來跑去」。

原PO表示，貓咪平常舔肛門又舔身體，常常在貓砂裡埋屎尿，看到蟑螂也會直接出手甚至可能會用嘴咬，直言「不就等於全身都是屎嗎」、「有人還特愛吸貓」、「怎麼大家好像都不太在意一樣」。

貼文一出引來兩極討論，不少養貓人都表示「貓會髒是因為主人又髒又懶」、「養久了就不在乎了」、「貓比你愛乾淨多了」、「貓很香啊，自己養的貓怎麼了」、「你不知道他睡在床上我會有多開心」。

不過也有人表示同意，「就真的很髒」、「我也是不讓牠進我房間」、「皮膚都變差了」、「親眼目睹朋友的貓常在喝馬桶水」、「整個房間臭薰薰的，都是貓屎味」。

此外留言中也有熱心的網友列出幾點建議，可以改善養貓咪的衛生問題：

一、定期刷牙梳毛

二、定期點驅蚤藥

三、提供必須的營養

四、每天鏟貓砂

五、吃濕食，偶爾配鮮食和乾糧

寵物 貓咪
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

不愛！好市多「這品牌」貓砂充滿化學味引議論 網留言成分享會

乾淨致死？「打不死的小強」用這招最簡單有效 網驚呼夏天必備：秒殺

豹貓兄弟開心外出散步 下秒只剩一隻「拖沙包苦命行軍」網笑：養貓果然需要互補

室友便秘卡在貓砂盆！虎斑貓看不下去「屎到臨頭」出手了：不要霸佔廁所啦

相關新聞

貓咪愛舔身體又抓蟑…房裡亂跑不髒嗎？一票貓奴捍衛主子：重點是人

古靈精怪又調皮的貓咪常常讓貓奴們又愛又恨，不過多半還是任由他們在家裡隨意走動。一名網友2日在Dcard上發文詢問「怎麼會有人敢讓貓在床上房間跑來跑去」。

罕見過境鳥現蹤台灣！鳥友急衝台南北門農地盼一睹「流蘇鷸」

近日有鳥友發現3隻台灣少見過境鳥「流蘇鷸」在台南北門區現蹤，吸引不少外地鳥友前往拍攝；台南市生態保育學會呼籲鳥友注意農路...

布偶貓客串連續劇「被惡女踹罵髒東西」牠情緒轉折滿點還自己加戲：導演愛慘了

有飼主帶自家布偶貓去客串狗血連續劇，貓咪十分專業順利演出被踢後的反應，甚至還自己加戲，演技滿點而且萌度破表。

狗狗沒事一直趴著難道養到懶惰鬼？其實牠有「6件心事想對你說」看完別太驚訝

許多飼主都會教導狗狗「趴下」的指令，但有時候，我們會發現狗狗即使沒收到指令也經常趴在地上，這是為什麼呢？根據《わんちゃんホンポ》專欄作家說明，狗狗趴在地上時，牠心理可能在想6件事。

男子收養布偶貓生7寶「整窩黑麻糬」沒一隻遺傳媽媽美貌 他傻眼：也全都不像親爸

一名好心男子收養了隻布偶貓，也迎接牠生下一窩七隻寶寶，結果整窩幼貓沒有一隻遺傳到布偶貓的美貌，不過小貓們最後都順利送養找到新家。

狗狗坐推車就「起肖叫整路」怎麼辦？專家教推車訓練法3步驟讓牠出門笑呵呵

狗狗坐上寵物推車就會狂叫、想跳車，要怎麼讓狗狗習慣坐推車？本次《寵物部落》專訪到Hallopet訓練中心寵物訓練師Ethan老師，針對這個問題為各位飼主進行詳細的解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。