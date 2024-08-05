罕見過境鳥現蹤台灣！鳥友急衝台南北門農地盼一睹「流蘇鷸」

近日有鳥友發現3隻台灣少見過境鳥「流蘇鷸」在台南北門區現蹤，吸引不少外地鳥友前往拍攝；台南市生態保育學會呼籲鳥友注意農路行車安全，但也不要造成農民工作不便。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐今天告訴中央社記者，自7月底至今已發現3隻不同個體，出現地點在北門區溪底寮、二重港附近農地，經鳥友互通消息，今天至少聚集20幾台車、30多支俗稱「大砲」專業攝影器材，盼能拍攝台灣少見過境鳥。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，流蘇鷸在台灣相當少見，是一種中型涉禽，棲息於湖泊、沼澤等濕地環境中，主要食物為水生動物，繁殖於北太平洋地區，越冬於南非、南亞及澳大利亞等地，飛抵台灣不容易，不論逗留時間長短，對台灣鳥類生態環境與研究而言，都是重要觀察紀錄。

邱仁武指出，台灣以往出現紀錄多在沿海濕地，以台南、宜蘭2地較穩定，大多以非繁殖羽型態出現，有時在秋過境期可見繁殖後仍帶有少量繁殖羽的流蘇鷸，近日在台南市北門區農田濕地出現的3隻流蘇鷸，身上就帶有少量繁殖羽。

他說，根據2020年台灣鳥類名錄，流蘇鷸在台灣有2種常見遷徙行為，一種是在本島度冬，另一種則是在金門、馬祖與東沙島等地短暫過境停留後，繼續遷徙到其他度冬地。