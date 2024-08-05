麟洋配擊退中國奧運奪金 北市動物園推合照羚羊送禮

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗中國組合奪金，由於王齊麟為台北市選手，市府各局處推出優惠慶祝，其中動物園提供2人同行1人免門票費，與羚羊合照還能換禮物。

王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

台北市立動物園隨即在臉書發文表示，為慶祝「麟洋配」蟬聯奧運金牌，今天起至12日提供2人同行1人免門票費活動，且與伊蘭羚羊、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚等任一羚羊合照，就可到遊客服務中心兌換限量1100份的禮物。

台北市體育局同時宣布，12區運動中心健身房及游泳池6日至12日入場免費，參與「U-Sport計劃」的市民還可享為期1個月的入場U幣加碼送，邀請民眾一起用運動為「麟洋配」喝采。

台北捷運公司表示，9日當天以悠遊卡搭乘捷運，每卡將捐出新台幣1元贊助羽球運動發展相關團體，預計將捐出超過110萬元，另當天兒童新樂園入場免門票，且以悠遊卡搭乘貓空纜車一律半價優惠。