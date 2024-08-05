快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

麟洋配擊退中國奧運奪金 北市動物園推合照羚羊送禮

中央社／ 台北5日電

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗中國組合奪金，由於王齊麟為台北市選手，市府各局處推出優惠慶祝，其中動物園提供2人同行1人免門票費，與羚羊合照還能換禮物。

王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

台北市立動物園隨即在臉書發文表示，為慶祝「麟洋配」蟬聯奧運金牌，今天起至12日提供2人同行1人免門票費活動，且與伊蘭羚羊、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚等任一羚羊合照，就可到遊客服務中心兌換限量1100份的禮物。

台北市體育局同時宣布，12區運動中心健身房及游泳池6日至12日入場免費，參與「U-Sport計劃」的市民還可享為期1個月的入場U幣加碼送，邀請民眾一起用運動為「麟洋配」喝采。

台北捷運公司表示，9日當天以悠遊卡搭乘捷運，每卡將捐出新台幣1元贊助羽球運動發展相關團體，預計將捐出超過110萬元，另當天兒童新樂園入場免門票，且以悠遊卡搭乘貓空纜車一律半價優惠。

動物園 巴黎奧運 羚羊
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

奧運羽球／李洋將獲縣府550萬元獎金！ 金門並宣誓建國際級羽球館

Live／金牌戰麟洋配第三局對大陸21:19苦戰勝 奪台灣本屆首金

愛打羽球！103歲人瑞親授長壽秘訣 曾搭檔李洋打贏王齊麟

奧運羽球／李洋鞋底「太乾淨」引熱議 網友調侃：因為都躺著打

相關新聞

凱米颱風最強時刻…夜鷹「堅持揪住棲架」挺過風雨 意外拍下難得畫面

屏東科技大學鳥類生態研究室以戶外棲架記錄鳥類行為影像，難得觀測到颱風凱米中夜鷹對抗風雨樣貌；雖然棲架倒一半，倒地棲架也拍...

影／震撼直擊…玉山黃喉貂30秒閃電獵殺山羌 「掏肛」進食絕技全都錄

玉山國家公園生態豐富，塔塔加園區近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，園區人員日前罕見直擊拍攝，黃喉貂冒雨獨行獵殺山羌，更一如...

台灣發現最大古生物！13噸史前古菱齒象

台灣以前居然有超級大象？台灣大學生命科學系與生演所副教授蔡政修及其博士生Deep，與台中自然科學博物館研究員張鈞翔合作，在澎湖外海透過漁民打撈，發現生存於台灣更新世時期的古菱齒象化石，推估原生物的重量

芒果產季遇猴害 林保署：獵捕後勿私自處裡

每年7-8月為金煌芒果產季 ，農民表示，不只氣候異常讓今年產量只剩往年3成，獼猴入侵果園更造成進一步損失，雖然根據「野生...

三任鎮長全是黃金獵犬！阿金擊敗2貓14狗成首任民選首長 制服萌照曝光最愛吃領帶

汪星人比貓皇更早統治人類？位在美國加州的艾德懷（Idyllwild）小鎮，過去從來沒有任何人類首長。直到12年前出現名為「馬克斯」（Max）的黃金獵犬，一路代代相傳統治到現在。不同於典型人類市長，如今馬克斯的所到之處幾乎被民眾擠得水洩不通，受歡迎的程度不在話下，已成了艾德懷鎮上的最可愛的知名景點。

游泳池撿到「濕答答毛球」！眼睛睜不開瀕死邊緣 重生成仙氣靈獸萌翻全網

美國一名屋主上個月看了一眼家裡的游泳池，赫然發現透明的水面上漂浮著一團棕色不明毛球。好奇之下走近一看才發現是一隻小貓頭鷹「東美鳴角鴞」（eastern screech owl），屋主隨即致電給專家尋求協助，做了最正確的決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。