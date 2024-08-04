凱米颱風最強時刻…夜鷹「堅持揪住棲架」挺過風雨 意外拍下難得畫面

屏東科技大學鳥類生態研究室以戶外棲架記錄鳥類行為影像，難得觀測到颱風凱米中夜鷹對抗風雨樣貌；雖然棲架倒一半，倒地棲架也拍到竹雞，對研究人員而言是意外收穫。

屏科大野保所鳥類生態研究室博士後研究員洪孝宇接受中央社記者電訪表示，這幾年沒有颱風，因此沒有預料到須事先放倒棲架，颱風凱米過後，意外收穫一波難得畫面，有黑翅鳶、草鴞在風雨停歇時趁隙覓食，或在棲架晾乾；也有在風雨最強時努力揪住棲架的夜鷹，由於夜鷹平時在地上活動，有可能因地面積水才飛上棲架。

洪孝宇說，這次災情慘重，屏科大遍及南高屏地區30幾支棲架倒了一半，也有鏡頭損壞，不過能觀測鳥類颱風中行為頗有趣，也有倒地棲架持續發揮記錄功能，在高樹鄉一處鳳梨田記錄到竹雞身影；針對受損棲架，打算等颱風好發季節過後再重新架設，至於挺過颱風的棲架，盼下次繼續捕捉鳥類度過颱風身影。

雖然棲架對颱風期間鳥類觀測有幫助，洪孝宇提醒架設棲架以友善防治鼠害的農友，還是要做防颱措施，颱風來臨前預先放倒棲架。