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台灣發現最大古生物！13噸史前古菱齒象

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日有台灣的古生物研究指出，台灣以前曾經有超級大象，可以生長到13公噸。（Photo from 蔡政修 CH Tsai FB）
近日有台灣的古生物研究指出，台灣以前曾經有超級大象，可以生長到13公噸。（Photo from 蔡政修 CH Tsai FB）

台灣以前居然有超級大象？台灣大學生命科學系與生演所副教授蔡政修及其博士生Deep，與台中自然科學博物館研究員張鈞翔合作，在澎湖外海透過漁民打撈，發現生存於台灣更新世時期的古菱齒象化石，推估原生物的重量可能超過13公噸，是目前最大的非洲象兩倍以上的大小。研究團隊盼透過該大象了解台灣古生物滅絕的原因。

最大陸域脊椎動物

此化石標本典藏於台南的大地化石礦石博物館，研究用保存較為完整的頭骨及肢骨化石來估算台灣所發現的古菱齒象的體重，發現與證實生存於台灣的古菱齒象平均大小超過9公噸，而目前所知最大的個體能超過13公噸，是台灣生命史中目前所知道最巨大的陸域脊椎動物。

新聞稿指出，從日治時期就有發現包含古菱齒象這個物種，但因為幾乎沒有相關的研究工作，至今仍不太為人所知。而物種的大小對於瞭解生態系的結構極為關鍵，去年蔡政修的研究團隊也發現台灣最大的爬蟲類：能達7公尺的台灣豐玉姬鱷，再加上古菱齒象，顯示台灣在史前時代，其實曾經是巨大動物們的樂園。

台灣有很多化石

「台灣似乎有發生過大尺度的滅絕事件，但目前仍不太為人所知！」蔡政修曾於去年和另外的國際團隊在Science發表關於島嶼生物滅絕研究成果，而台灣曾經有這些神奇的生物，如今卻通通消失不見，其滅絕的原因和後果也等著後續的研究成果來揭開。

研究團隊也期許相關論文能提供更大的視野，讓人類因應目前的第六次大滅絕危機。此古生物研究文章於2024年6月正式刊登於Quaternary Science Reviews。蔡政修的團隊近年來也在台灣發現過金龜、鸚鵡螺、鳥類等化石，過去台灣各地也曾發現過早坂犀牛、德氏水牛、劍齒虎、猛瑪象與鯨魚等化石。

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