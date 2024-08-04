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芒果產季遇猴害 林保署：獵捕後勿私自處裡

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
野生獼猴造成芒果農損，也因為習慣人類行為模式，變得「不怕人」。本報資料照
野生獼猴造成芒果農損，也因為習慣人類行為模式，變得「不怕人」。本報資料照

每年7-8月為金煌芒果產季，農民表示，不只氣候異常讓今年產量只剩往年3成，獼猴入侵果園更造成進一步損失，雖然根據「野生動物保育法」規定，一般類野生動物如有危害農作時得逕予獵捕或宰殺，農業部並補助電牧器圍網的架設，農業部強烈呼籲勿餵食任何野生動物。

林業及自然保育署野生物管理科科長邱國皓表示，台灣獼猴為一般類野生動物，依「野生動物保育法」第21條第1項規定，野生動物如有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖的情形時，農民得逕予獵捕或宰殺且無須先報請主管機關處理，只是獵捕到的獼猴應交由地方政府作後續處置。

此外，農業部自2016年起補助電牧器圍網架設，由政府補助4分之3的經費，最高2公頃可補助約23萬元，目前統計電牧器圍網補助面積已達924公頃，估計可提升農作產量約2-3成，農民若有作物遭台灣獼猴破壞，可就近洽所在地縣市政府諮詢電牧器圍網架設申請方式，如符合補助資格但卻有經濟困難者，也可申請專業農貸作電圍網架設，減輕前期設置壓力。

邱國皓說，電牧器圍網採用高電壓低電流防護，只會讓獼猴有疼痛負面制約效果但不會造成受傷，除電牧器圍網外，也有補助防猴網罩及聲音驅趕器等防猴設施，然而面對獼猴最重要的是保持安全距離，秉持勿接觸、勿靠近為原則，切記不要餵食獼猴讓其習慣人類的行為模式。

邱國皓表示，如果仍有猴群入侵，可製造較大的聲響或噪音，搭配棍棒、鞭炮、沖天炮或BB槍等方式予以驅逐，另也可以飼養守護犬防止猴群入侵及驅離，或撥打1999請地方政府協助誘捕後移置。

動物 台灣獼猴 農業部
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