颱風後 高雄柴山猴群下山搶食更頻繁

柴山的獼猴爬上店家的餐桌，女遊客嚇得連忙站起。記者王勇超／攝影 高雄柴山獼猴不僅造成中山大學師生、觀光客被搶奪食物的困擾，每天凌晨3點多猴群起早，成群在鐵皮屋頂蹦跳，吵得居民無法睡覺，凱米颱風過後，疑因山上食物短缺，獼猴下山搶食更頻繁，柴山山海宮前有遊客被獼猴搶走裝有點心的塑膠袋並抓傷手臂，亦有猴子拿走供桌水果，居民抱怨猴害已影響生活及農作，多次反映都未能解決，希望市府重視。

柴山山海宮前廣場能欣賞西子灣海景，吸引不少觀光客，但凱米颱風剛走不久，宮廟附近店家即提醒顧客不要離樹太近，以免遭到獼猴突襲搶走餐點。店家指出，可能山上食物吃完了，這幾天猴子頻繁來，不少外地客手上裝有點心的塑膠袋，都成猴群搶奪目標。

記者到場直擊，竟有獼猴大喇喇跳上店家桌子，嚇得客人慌忙逃開；1名男子在廟前廣場拍照，手臂掛著塑膠袋也遭獼猴搶奪，還抓傷手，顏姓居民說，柴山猴子不僅破壞農作物，每天凌晨3點多就在鐵皮屋頂蹦跳，吵得大家不得安寧。連廟裡有6個人守著，供桌上的水果也被獼猴偷走！

顏姓居民說，原本在柴山種6甲地的芒果，過去每年收成約賣100萬元，近年獼猴肆虐，常1顆都沒得收，「我們已經放棄了」。市議員李喬如說，近來很多民眾陳情，獼猴跑到鼓山區龍井里、正德里搶食，居民懷疑災後山上食物短缺，造成猴群下山搶食；猴子繁殖力強，希望農業局能幫猴子結紮，一勞永逸。農業局表示，持續宣導禁止餵食政策，避免獼猴慣於下山搶食，以降低人猴衝突。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，柴山獼猴數量約1000多隻，這10年沒有太大幅度增減，野生獼猴平時以山上葉子、果實為食物，但有更好吃的，自然會找來吃，建議遊客食物不外露，也別在猴子面前拿塑膠袋。她說，與其花錢節育，不如把預算拿來補助居民做防猴紗窗，比較治本。