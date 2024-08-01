南投丹大友善農作保育有成 石虎、鳳頭蒼鷹現蹤

南投林業分署在信義鄉丹大地區推廣環境友善農法及里山概念，讓部落村民與野生動物共享山林環境，架在苦茶園的紅外線相機拍到穿山甲、石虎漫步穿梭，還有鳳頭蒼鷹好奇探頭。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，紅外線自動相機在信義鄉人和村苦茶園拍到石虎、穿山甲等保育類野生動物，還有鳳頭蒼鷹在鏡頭前歪頭「賣萌」，顯示南投分署輔導團隊在丹大地區長年推廣友善環境農法有成果，令部落居民非常驚喜。

南投林業分署表示，2020年起持續在濁水溪流域雙龍、地利、人和、潭南部落推廣環境友善農法及里山概念，透過多元課程培力引導部落自主參與，更輔導人和村苦茶油班於2022年推出「人和自然」品牌及產品「不怕苦茶油」，產品取得友善石虎標章。

南投分署表示，在當地苦茶園裡，保育類野生動物與部落民眾一起共享山林環境，「人和自然」和諧共存，構築兼顧經濟生產及友善野生動物的里山環境。

南投分署長李政賢表示，石虎、穿山甲等保育類野生動物出現，證明丹大地區推動生態友善農作有成效，也盼更多部落加入生態友善農法，南投分署將持續在里山概念下，推動活化山村綠色經濟及維護生態綠色網絡，讓人和自然永續共榮。