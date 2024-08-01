8爪章魚不算什麼！台南有「10爪怪鳥」原來是水雉爸爸的愛

有「菱波仙子」之稱的水雉是台南市鳥，也是珍貴保育鳥類，日前有鳥友拍攝到一隻水雉竟然有「10隻腳」，仔細一看才發現是有4隻水雉寶寶除在爸爸的翅膀裡取暖，水雉爸爸半站立著，幾支細長腳在水面上盪啊盪的，像是長了10隻腳的怪鳥。鳥友很感直稱是88父親節最佳鳥類代表鳥。

李姓鳥友是在位在台南官田區的水雉生態教育園區拍到，當時清晨第一道陽光斜射在蓮田，可能溫度仍低，雛鳥就躲在 爸爸的翅膀裡取暖。雛鳥跟著水雉爸爸走在菱角浮葉上覓食，看起來大約孵出5天。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，李姓鳥友分享水雉爸爸育雛畫面很感人，希望更多人認識台南市市鳥，也多多購買菱角支持菱角農，同時能幫忙水雉保留棲息地。