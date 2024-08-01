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8爪章魚不算什麼！台南有「10爪怪鳥」原來是水雉爸爸的愛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供

有「菱波仙子」之稱的水雉台南市鳥，也是珍貴保育鳥類，日前有鳥友拍攝到一隻水雉竟然有「10隻腳」，仔細一看才發現是有4隻水雉寶寶除在爸爸的翅膀裡取暖，水雉爸爸半站立著，幾支細長腳在水面上盪啊盪的，像是長了10隻腳的怪鳥。鳥友很感直稱是88父親節最佳鳥類代表鳥。

李姓鳥友是在位在台南官田區的水雉生態教育園區拍到，當時清晨第一道陽光斜射在蓮田，可能溫度仍低，雛鳥就躲在 爸爸的翅膀裡取暖。雛鳥跟著水雉爸爸走在菱角浮葉上覓食，看起來大約孵出5天。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，李姓鳥友分享水雉爸爸育雛畫面很感人，希望更多人認識台南市市鳥，也多多購買菱角支持菱角農，同時能幫忙水雉保留棲息地。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，水雉母鳥下蛋後，由雄鳥接下孵蛋的工作，平均孵蛋時期約25至27天，雛鳥破殼而出後，鳥爸爸還會帶著覓食照顧約2個月，才會離巢獨立，像大雨期間，雛鳥也會躲在爸爸的翅膀躲雨，偶而會探頭出來看看，但有時候只會露出細細的長腳，猛一看會以為鳥爸爸長了很多腳。

目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供
目前正是水雉育雛期，有鳥友拍到「10爪怪鳥，原來是水雉雛鳥躲在爸爸的翅膀裡取暖，鳥友很感動，直稱是88節最佳鳥類代表鳥。圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供

台南 水雉 爸爸
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