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【動物冷知識】公雞晨啼超大聲卻不會耳聾？全靠內建「耳機」降噪自保

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

隨著生活型態改變，夜生活越發精彩，伴隨而來的就是噪音問題。 你是否在夜深準備入睡時，被呼嘯而過的汽機車吵醒、左鄰右舍開趴聲音吵到無法入睡，又或者辛苦工作好不容易熬到假日可以睡到自然醒，卻被隔壁工地施工噪音吵到崩潰。

這時候真希望自己的耳朵有自動降噪功能……而在動物王國中，真的有可以自動降噪的動物存在！

今天就讓我們一起來看看動物降噪冷知識吧！




夜晚就是許多動物準備來色色的時候，為了討另一半歡心，動物們可以說是使出渾身解數！ 而鳴叫是最常見的一種求偶方式，不只要大聲，還要叫的有特色！

這時候問題來了，雌樹蛙如何在眾多蟲鳴鳥叫聲中，聽見熊樹蛙的鳴叫聲呢？

研究發現雌樹蛙可以透過讓肺部充氣，輕微擠壓耳膜，來達到降噪的效果，並對來自正確類型的潛在雄性追求者進行微調。這樣可以讓他們更好在蟲鳴鳥叫聲中，鎖定自己如意郎君愛的呼喚聲。




公雞雞啼可以超過100分貝，甚至有記錄到超過140分貝，公雞不會被自己的雞啼搞到耳聾嗎？ 研究發現當公雞張開嘴雞啼的同時，耳道也會同步關閉，換句話說就是他們有內建耳機！

這聽起來就像是你的室友設了一堆鬧鐘是為了吵醒你，他依然睡得香噴噴毫無知覺！

另外母雞耳道並沒有類似的機能，所以公雞雞啼時，母雞太靠近還是很有耳聾的風險……不過公雞也很識相，準備雞啼時會遠離母雞小雞，跑到高一點的地方才古咕Good～




鯨豚等海洋哺乳類動物，能夠利用回聲定位來判斷方向或尋找獵物。

當他們預測接收到的聲音太大時，例如潛艦探勘、巨型輪船行駛噪音、軍方水下爆破等，他們可以讓調節自己的聽覺敏感度，減少10-20分貝的音量。

儘管如此，海洋噪音仍是對海洋生態有害的污染。


參考連結：123

公雞 樹蛙 鯨豚
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