三重有獼猴出沒 新北：用香蕉誘捕安置後野放

新北市動保處今天表示，新北市迄今已有獼猴出沒通報案件共41件，日前在三重的都會區還有小獼猴逛大街，最後在香蕉誘惑下落網野放。動保處籲勿飼養，否則最高可罰25萬元。

動保處發布新聞稿表示，日前接獲通報有台灣獼猴出現在三重區正義北路33巷附近，不僅逛大街還在停放的車輛間跳躍，動保員到場評估，小獼猴行動敏捷捕抓不易，因此以架設誘捕籠方式捕捉。

動保處表示，籠內雖放入獼猴愛吃的香蕉、小肉串等食物，但小猴子在誘捕籠邊徘徊，想吃籠內食物，但就是遲遲不進籠，最後還是逃跑，曾闖入倉庫後再消失蹤影。

動保處表示，經過3天的誘捕，再次拿出香蕉引誘，猴子竟抱住捕捉人員的大腿討香蕉吃而被捕，最後將小獼猴成功帶回安置後野放。

動保處表示，新北市生態資源豐富，部分猴群棲地鄰近山地民眾住家及郊區步道，今年初至7月中旬，獼猴出沒的通報案件就有41件，其中僅5件能成功帶回獼猴野放。

動保處表示，從三重區的獼猴被逮後和人互動情形，動保處雖懷疑是有人飼養，但經多日查訪未查到飼主，因此，動保處呼籲民眾勿私自飼養獼猴，否則將依違反動保法，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

動保處提醒民眾，若遇見獼猴時應保持5至10公尺距離，不直視、不喧譁、不逗弄、不挑釁，安靜離開，住所窗戶緊閉，做好垃圾管理，斷絕獼猴食物來源，如此可避免人猴間發生衝突。