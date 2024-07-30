快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

三重有獼猴出沒 新北：用香蕉誘捕安置後野放

中央社／ 新北30日電

新北市動保處今天表示，新北市迄今已有獼猴出沒通報案件共41件，日前在三重的都會區還有小獼猴逛大街，最後在香蕉誘惑下落網野放。動保處籲勿飼養，否則最高可罰25萬元。

動保處發布新聞稿表示，日前接獲通報有台灣獼猴出現在三重區正義北路33巷附近，不僅逛大街還在停放的車輛間跳躍，動保員到場評估，小獼猴行動敏捷捕抓不易，因此以架設誘捕籠方式捕捉。

動保處表示，籠內雖放入獼猴愛吃的香蕉、小肉串等食物，但小猴子在誘捕籠邊徘徊，想吃籠內食物，但就是遲遲不進籠，最後還是逃跑，曾闖入倉庫後再消失蹤影。

動保處表示，經過3天的誘捕，再次拿出香蕉引誘，猴子竟抱住捕捉人員的大腿討香蕉吃而被捕，最後將小獼猴成功帶回安置後野放。

動保處表示，新北市生態資源豐富，部分猴群棲地鄰近山地民眾住家及郊區步道，今年初至7月中旬，獼猴出沒的通報案件就有41件，其中僅5件能成功帶回獼猴野放。

動保處表示，從三重區的獼猴被逮後和人互動情形，動保處雖懷疑是有人飼養，但經多日查訪未查到飼主，因此，動保處呼籲民眾勿私自飼養獼猴，否則將依違反動保法，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

動保處提醒民眾，若遇見獼猴時應保持5至10公尺距離，不直視、不喧譁、不逗弄、不挑釁，安靜離開，住所窗戶緊閉，做好垃圾管理，斷絕獼猴食物來源，如此可避免人猴間發生衝突。

台灣獼猴 香蕉
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

北市傳虐狗棒毆又勒頸 蔣萬安說話了：動保處要主動積極

特殊寵物掀棄養潮 桃市動保處收容量暴增開放民眾認養

香蕉放好幾天都沒變黃變軟要丟嗎？ 營養師教小撇步幫催熟

30隻獼猴闖高中校園「旁聽」！女學生崩潰錄影 校長拿登山杖驅趕

相關新聞

她見賣場「寵物往生金」大開眼界 網見怪不怪：有外國狗繼承主人遺產

農曆七月為鬼月，在傳統文化中，鬼月是一段讓陰間鬼魂回陽間接受祭祀的日子。有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文表示「寵物往生金，大開眼界」。並表示，生前比身後更應該重視，她在貼文的最後，還用Hashtag的方式寫道「珍惜相處時光，好好陪伴彼此」。照片曝光，立馬引發網友熱議。

主人出國…放家中狗狗餓死 罰1萬5會太少嗎？

新北市動保處今天表示，接獲永和區民眾通報在某公寓頂樓發現死亡多時犬隻，但飼主卻已出國旅遊多日，認定飼主未妥善照顧犬隻，依...

收容浪貓浪狗有點多 新北動物之家設認養小棧減壓

新北市現有8所動物之家收容1209隻犬貓，收容量是全國之最，現剩2成5的收容空間。新北動保處說，不以增加收容空間為目標，...

貓咪為何一個晚上會換很多地方睡？不是在夢遊「3真相曝光」其中1點與主人有關

許多貓咪睡覺的時候會一直換位置，每晚都在床上、地板上、椅子下面換來換去。日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家便指出，貓咪頻繁更換睡覺位置的現象並不罕見，且背後可能與3大因素有關。

柴柴被爽擼笑得像朵花！一聽到「今天要洗澡」3秒內整張臉土石流：開什麼玩笑

狗狗都聽得懂飼主在說什麼。台灣一隻可愛的柴犬「薯妮」原本被飼主摸頭的時候笑得很開心，結果聽到飼主說今天要去洗澡，聽到關鍵字牠馬上臉垮掉再也笑不出來，一臉震驚就像是在說「你說什麼」，讓不少網友笑到歪腰。

台61線通霄路段有黑豬 遭逮送動防所卻嚇死

一隻重約50公斤的黑豬今天上午9點多，在台61線西濱快速道路苗栗縣通霄路段遊走險象環生，警民合作捉豬送動物保護防疫所，途...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。