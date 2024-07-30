她見賣場「寵物往生金」大開眼界 網見怪不怪：有外國狗繼承主人遺產

農曆七月為鬼月，在傳統文化中，鬼月是一段讓陰間鬼魂回陽間接受祭祀的日子。有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文表示「寵物往生金，大開眼界」。並表示，生前比身後更應該重視，她在貼文的最後，還用Hashtag的方式寫道「珍惜相處時光，好好陪伴彼此」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「好可愛。」

現代許多飼主都將寵物視為家人，是情感上的依託和陪伴，在寵物過世後就像失去親人般悲痛，有人會將寵物火化後的骨灰放置在動物墓園中，農曆七月就可前往動物墓園祭拜。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響「現在寵物都有靈骨塔」、「還有寵物普度箱在販售」、「我相信蠻多主人生前會很愛惜自己寵物所以死後願意這麼做的」、「現在也有寵物殯葬業，跟人的差不多」。

還有不少網友回應「都有紙鈔了，也應該有寵物刷各種不同的Pay」、「想吃什麼自己買」、「曾看過國外有狗狗繼承主人身後龐大遺產，什麼人都有，什麼都不奇怪」。