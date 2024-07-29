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流浪狗數量明顯減少？南北感受大不同 網曝殘酷真相：恐回到三十年前

聯合新聞網／ 綜合報導
流浪狗示意圖。圖／聯合報系資料照
流浪狗示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣有不少流浪狗，給一些怕狗人士帶來不少困擾。近日有網友發文，表示近年來看到的野狗數量似乎有在減少，並好奇詢問網友原因。

原PO在PTT以「這些年，路上野狗數量有減少嗎？」為題發文，稱十年前流浪狗的數量還是很多，在路上也有很多狗屎。二三十年前的數量則更多，常常能看到流浪狗群聚。但近幾年原PO感覺流浪狗數量明顯變少了，並好奇是什麼原因。

文章引來大量網友留言，不少人對流浪狗變少有同感，「我家附近的流浪狗的確不知為何都消失了，10年前很多，我媽出門散步還要拿雨傘現在都不見了」、「極端氣候吧，這波南台灣的流浪貓狗應該都去了」、「台北少很多，以前回家路上都會被流浪狗追，現在住宿這邊都沒什麼流浪狗了」、「覺得家附近很少看到流浪狗了，以前有一群黑狗家族在社區遊蕩，半夜還會打架、狂吠」。

但也有網友不覺得有減少，「只有台北宜蘭有顯著減少，南部大部分地區統計都是增加」、「就是抓了往山上丟，不會破壞市容就好」、「節育以後都丟來鄉下地方，不信你來看」、「南部很多，尤其廟口」。

事實上，台灣的流浪狗數量是在增加的，2023年全台流浪狗的數量達到了18萬隻，比2022年的15萬9697隻多出2萬多隻。有網友將流浪狗數目的增加歸結於「零撲殺政策」，並表示「台灣流浪狗數量高峰是60萬，靠安樂死長年抑制在十萬以下」，如今流浪狗數量一路回升，恐怕「大部分縣市未來都將能看到三十年前盛況」。

PTT 安樂死 流浪狗 零撲殺
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