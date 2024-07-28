北市動物園迎新生兒 小食蟻獸「小紅」產第3胎

台北市立動物園今天宣布好消息，南美小食蟻獸「小紅」順利產下第3胎，寶寶「紅龍」已經滿月，是個頭好壯壯的小男生，等牠能自己探索環境後，就有機會與遊客見面。

台北市立動物園今天在臉書發布「小紅」與1隻新生兒的合照，表示這是「小紅」剛滿月的寶寶「紅龍」，是個頭好壯壯的小男生，等牠能自己探索環境後，就有機會到戶外活動場與大家見面。

動物園指出，「紅龍」是「小紅」與「黑皮」的第3胎，老大「紅豆」已在民國110年前往新加坡動物園聯姻，2歲的老二「紅包」則固定每週日參與動物行為學院課程，老么「紅龍」剛滿月，未來將視情況安排與媽媽一起到戶外活動場亮相。

「小紅」曾在109年帶著老大「紅豆」自展場脫逃，動物園在登山民眾協助下，3個月後才在深坑山區一處樹洞找到虛弱的母女倆，這段冒險故事後來經中興大學團隊研究，登上國際期刊「生態與演化」（Ecology and Evolution）。