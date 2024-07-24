【動物冷知識】長得很像卻不一樣！解開「台灣特有種」身世之謎

哈囉大家好，我是帽帽！

蛤仔是台灣人愛吃的美食食材之一，但你知道嗎？我們一直認為我們養殖的蛤仔是百年前由日本政府引進的麗文蛤，結果居然不是！？那他是從哪來的？

今天我們一起來看動物身世的冷知識吧！









台北樹蛙過去一直被認為是日本樹蛙。日本樹蛙並非日本特有種，只是因為命名的標本來自日本而得名，但其實他們僅分佈於台灣及日本琉球群島。 直到1979年才從叫聲與行為模式上的差異，被鑑定為新物種。

台北樹蛙棲息在台灣中部南投以北的海拔1500米以下山區丘陵，但主要分佈於台北盆地地區。北部是台北樹蛙數量第一多的棲息地，基隆則是密度最高的縣市。









台灣一級保育類的寬尾鳳蝶，他們所屬的寬尾鳳蝶屬原先被認為是東亞特有的鳳蝶屬。後來在2015年台灣研究團隊從其他鳳蝶現存物種研究與DNA序列定年，獲得一項重要推論：寬尾鳳蝶是在1800萬年前（新生代中新世早期），從北美洲經由白令海峽來到亞洲。後因冰河消退、陸橋消失與長期以來的氣候變遷，使得寬尾鳳蝶與他們的北美洲祖先在地理分佈上呈現「美洲-東亞隔離分佈格局」。

東亞特有的「寬尾鳳蝶屬」，其實應為「美洲鳳蝶亞屬（Pterourus）」的同物異名。

台灣寬尾鳳蝶也是台灣特有種，與同屬的中華寬尾鳳蝶有明顯的遺傳區別。台灣寬尾鳳蝶的價值並非只有美麗與稀有，由於台灣寬尾鳳蝶與他們棲息的台灣檫樹同是冰河孓遺物種，這兩者在學術研究上都具有極高的價值！









蛤仔是台灣人愛吃的美食食材之一，百年前由日本政府引進麗文蛤，並放養於淡水河，所以一直以來我們都誤以為我們吃的蛤仔是麗文蛤的後代。

2019年，台灣漁民反應淡水河產蛤仔捕撈量逐年下滑，偶有暴斃事件。農委會研究人員展開棲地調查及復育工作時，發現淡水河的蛤仔與麗文蛤粒線體DNA序列有高達9.53%不同、與中華文蛤也有7.59%不同。在科學研究上，兩種粒線體超過3%即被視為不同物種。

在淡水河採樣過程中，始終沒發現麗文蛤的蹤跡，因而推測當時引進的麗文蛤未能適應環境存活下來。

此發現於2023年3月正式發表於《軟體動物研究》，並重新命名為「台灣文蛤」。 過去台灣文蛤名錄中記載的麗文蛤、中華文蛤、普通文蛤等，其實都是台灣文蛤哦！

參考連結：1／2／3