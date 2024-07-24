快訊

新北三峽五寮里長外出救災遭挖土機壓頸 送醫搶救中

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

【動物冷知識】長得很像卻不一樣！解開「台灣特有種」身世之謎

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

蛤仔是台灣人愛吃的美食食材之一，但你知道嗎？我們一直認為我們養殖的蛤仔是百年前由日本政府引進的麗文蛤，結果居然不是！？那他是從哪來的？

今天我們一起來看動物身世的冷知識吧！




台北樹蛙過去一直被認為是日本樹蛙。日本樹蛙並非日本特有種，只是因為命名的標本來自日本而得名，但其實他們僅分佈於台灣及日本琉球群島。 直到1979年才從叫聲與行為模式上的差異，被鑑定為新物種。

台北樹蛙棲息在台灣中部南投以北的海拔1500米以下山區丘陵，但主要分佈於台北盆地地區。北部是台北樹蛙數量第一多的棲息地，基隆則是密度最高的縣市。




台灣一級保育類的寬尾鳳蝶，他們所屬的寬尾鳳蝶屬原先被認為是東亞特有的鳳蝶屬。後來在2015年台灣研究團隊從其他鳳蝶現存物種研究與DNA序列定年，獲得一項重要推論：寬尾鳳蝶是在1800萬年前（新生代中新世早期），從北美洲經由白令海峽來到亞洲。後因冰河消退、陸橋消失與長期以來的氣候變遷，使得寬尾鳳蝶與他們的北美洲祖先在地理分佈上呈現「美洲-東亞隔離分佈格局」。

東亞特有的「寬尾鳳蝶屬」，其實應為「美洲鳳蝶亞屬（Pterourus）」的同物異名。

台灣寬尾鳳蝶也是台灣特有種，與同屬的中華寬尾鳳蝶有明顯的遺傳區別。台灣寬尾鳳蝶的價值並非只有美麗與稀有，由於台灣寬尾鳳蝶與他們棲息的台灣檫樹同是冰河孓遺物種，這兩者在學術研究上都具有極高的價值！




蛤仔是台灣人愛吃的美食食材之一，百年前由日本政府引進麗文蛤，並放養於淡水河，所以一直以來我們都誤以為我們吃的蛤仔是麗文蛤的後代。

2019年，台灣漁民反應淡水河產蛤仔捕撈量逐年下滑，偶有暴斃事件。農委會研究人員展開棲地調查及復育工作時，發現淡水河的蛤仔與麗文蛤粒線體DNA序列有高達9.53%不同、與中華文蛤也有7.59%不同。在科學研究上，兩種粒線體超過3%即被視為不同物種。

在淡水河採樣過程中，始終沒發現麗文蛤的蹤跡，因而推測當時引進的麗文蛤未能適應環境存活下來。

此發現於2023年3月正式發表於《軟體動物研究》，並重新命名為「台灣文蛤」。 過去台灣文蛤名錄中記載的麗文蛤、中華文蛤、普通文蛤等，其實都是台灣文蛤哦！

參考連結：123

DNA 寬尾鳳蝶 復育 文蛤 樹蛙
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

蛤蜊煮不開？4招教你挑到新鮮蛤蜊，烹煮1秘訣熟的剛剛好！

文蛤適應氣候變遷 水試所最新發現「這東西」成關鍵

相關新聞

【動物冷知識】長得很像卻不一樣！解開「台灣特有種」身世之謎

哈囉大家好，我是帽帽！ 蛤仔是台灣人愛吃的美食食材之一，但你知道嗎？我們一直認為我們養殖的蛤仔是百年前由日本政府引進的麗文蛤，結果居然不是！？那他是從哪來的？ 今天我們一起來看動物身世

97人搶認養 狐獴找到南投新家

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過飲食起居、環境布置跟醫療照護等不易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園市動保處近年收...

遛狗該在飯前or飯後？鏟屎官搞錯順序下場曝「汪星人易患1恐怖疾病」致死率極高

你是在狗狗飯前還是飯後帶牠去散步呢？有些飼主可能不知道，如果搞錯狗狗吃飯和散步的順序，嚴重恐危害汪星人性命！如果想知道正解，就一起往下看看吧。

奶喵嚶嚶叫要吃奶 男見旁邊三花貓擺爛「強壓牠餵奶」下秒尷尬了：牠不是親媽

不要隨便亂認父母。一名男子與朋友在路上發現一隻落單的小貓嚶嚶叫吵著要吃奶，剛好小貓身邊有一隻跟牠花色一模一樣的母貓，兩人認為母貓放任小貓哀哀叫很不好，就強制把母貓按著給小貓餵奶，結果過沒多久才發現這隻母貓根本就不是這隻小貓的親生母親。

狗生第一次吃榴槤！阿金「暴風式吸入」嗑到連渣都不剩 吃不夠還雙眼發光求更多

夏天到了不少人喜歡吃榴槤，但榴槤也是一種相當兩極化的水果。一隻可愛的黃金獵犬與牠的同伴就很喜歡吃榴槤，第一次聞到榴槤的味道非但不排斥，還會想辦法從藏食玩具中找出榴槤吃掉，可愛的模樣吸引不少網友熱議。

狗狗散步老是去聞「別家狗的尿」是想幹嘛？專家給解答：那是犬界社交神器

狗狗散步的時候喜歡聞別隻狗的尿尿，究竟是在聞什麼？需要制止嗎？Hallopet訓練中心寵物訓練師Ethan老師，針對這個問題為各位飼主進行詳細的解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。